"Jesteśmy w trakcie czwartej iteracji uwag do prospektu z KNF. Wydaje nam się, że to już jest blisko zatwierdzenia. Po procesie zatwierdzenia prospektu przez KNF należy liczyć. ok. 4 tygodni na postępowanie przed GPW i KDPW, po których powinno nastąpić dopuszczenie do obrotu na głównym rynku GPW" - powiedział Wachowski podczas wideokonferencji prasowej.

Spółka złożyła w KNF prospekt związany w planowaną zmianą parkietu w październiku 2021 r.

"Osiągnęliśmy cele, które były zakładane z emisji. Teraz na kolejne kamienie milowe i rozpoczęcie produkcji po prostu potrzebujemy środków finansowych" - dodał prezes i współzałożyciel spółki Miron Tokarski.

Genomtec poinformował dziś, że jego produkt Genomtec ID Respiratory Panel 5-Plex uzyskał oznaczenie CE, wymagane dla wszystkich urządzeń do diagnostyki in vitro (IVD), które mają być wprowadzone do obrotu w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinie.

Kolejny kamień milowy to wyprodukowanie partii systemu Genomtec ID i sprzedaż na lokalnych rynkach oraz zebranie odpowiednich danych z lokalnych rynków.

Wcześniej spółka informowała, że 31 maja br. jej zarząd pojął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z kwoty 815 854 zł do kwoty nie mniejszej niż 920 494,7 zł i nie większej niż 967 161,4 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 046 407 i nie więcej niż 1 513 074 akcji serii K. Zarząd ustalił, że cena emisyjna jednej akcji serii K wynosi 6 zł. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia akcji nie więcej niż 30 inwestorom wskazanym przez zarząd.

"Cała emisja zostanie zamknięta w lipcu. Oczywiście, zależy to od szybkości rejestracji w sądzie, ale tak zakładamy na chwilę obecną. Emisja będzie na parkiecie NewConnect, dlatego że jesteśmy już na ostatniej prostej w postępowaniu przed KNF. Te akcje najpierw będą dopuszczone na rynku NewConnect, a dopiero następnie na głównym parkiecie" - powiedział Wachowski.

Prezes wskazał, że spółka wkracza obecnie "w moment istotnej komercjalizacji" swojego analizatora, będzie również tworzyć kampanię budującą tzw. product awareness.

"Będziemy budować infrastrukturę sprzedażową i marketingową, jak również skalować produkcję kart reakcyjnych i urządzeń. W tej chwili ten proces możemy nazwać niskoskalową produkcją kart, która jest wykonywana u naszego niemieckiego podwykonawcy. Chcemy ten proces przenieść do wyższej skali. Zakładamy również współpracę z innymi podmiotami, które mają wyższe możliwości produkcyjne, natomiast potwierdzamy, że nie będziemy produkowali tych kart sami" - powiedział Tokarski.

Mobilny system diagnostyki genetycznej Genomtec ID to flagowy projekt spółki. Analizator jest unikalnym w skali światowej rozwiązaniem w tego typu urządzeniach. Pozwoli on na szybkie i precyzyjne wykonywanie analizy molekularnej poza środowiskiem laboratoryjnym i to bez konieczności zaangażowania wykwalifikowanego personelu laboratoryjnego. System wykorzystuje technologię mikroprzepływową oraz autorską, chronioną patentem, technologię izotermalną SNAAT. Odpowiednie zaprojektowanie systemu umożliwia przeprowadzenie procesu w rekordowo krótkim czasie, tj. nawet w 35 min, przy skuteczności równej, a w niektórych przypadkach przekraczającej jakość testów laboratoryjnych PCR, wskazała spółka.

Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Zadebiutowała na rynku NewConnect w marcu 2021 r.

