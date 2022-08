Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 259,66 mln zł wobec 21,08 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 396,41 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 55,3 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 479,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 65,01 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 836,21 mln zł w porównaniu z 242 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 574,08 mln zł wobec 202,81 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2022 r. przychody grupy wzrosły o 245,5% r/r, z 242 mln zł do 836,2 mln zł. Istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom były wysoka zmienność na rynkach finansowych i towarowych oraz stale rosnąca średnia liczba aktywnych klientów (wzrost o 42,7% r/r), połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów w lotach. W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 3 050,6 tys. lotów (I półrocze 2021: 1 986,7 tys. lotów), a rentowność na lota uległa zwiększeniu o 125%, ze 122 zł na 274 zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I półroczu 2022 r. grupa pozyskała 101 030 nowych klientów wobec 107 854 rok wcześniej, co daje nieznaczny spadek o 6,3% głównie za sprawą wysokiej bazy z I kwartału 2021 r. W raportowanym okresie rekordowa za to była liczba aktywnych klientów. Wzrosła ona o 42,5% r/r., tj. ze 133 415 do 190 088, podano także.

"Ambicją zarządu w 2022 r. jest pozyskiwanie średnio co najmniej 40 tys. nowych klientów kwartalnie. W następstwie realizowanych działań grupa pozyskała w I kwartale br. 55,3 tys. nowych klientów a w II kwartale br. blisko 45,7 tys. nowych klientów. Z kolei w lipcu 2022 r. XTB pozyskała 13,3 tys. nowych klientów" - czytamy dalej w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 472,24 mln zł wobec 61,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)