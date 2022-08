Mogą być one za to potraktowane podobnie do papierosów lub tytoniu do palenia zgodnie z art. 98 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym. Potwierdzają to m.in. wiążące informacje akcyzowe z 17 grudnia 2020 r. (sygn. WIA-2020-00135, WIA-2020-00135-136) czy odpowiedź byłego wiceministra finansów Jana Sarnowskiego z 23 stycznia 2021 r. na zapytanie senatorskie (sygn. PA1.054.1.2021). Nie jest to jednak rozwiązanie doskonałe dla fiskusa. W ostatnich dniach głośno było np. o korzystnym wyniku kontroli w sprawie jednej z firm sprzedających susz konopny. KAS uznała, że skoro klienci kupują taki wyrób nie z myślą o jego spaleniu, a przykładowo, aby użyć go w kuchni, to nie powinien on być opodatkowany na podstawie art. 98 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym. W tej sytuacji nie miało znaczenia, że zgodnie z badaniami ekspertów laboratorium celnego susz konopny nadaje się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego.