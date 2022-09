Reklama

W sumie w okresie styczeń - sierpień firma obsłużyła 185 tys. klientów, czyli 2 razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Skumulowane obroty w okresie styczeń - sierpień osiągnęły 129 mln euro i były dwukrotnie wyższe r/r.

"Podróżni na całym świecie wciąż mierzą się z wyzwaniem odwołanych lub opóźnionych lotów, dlatego robimy wszystko co możemy by pomóc naszym klientom uniknąć tych zakłóceń. Niedawno wzmocniliśmy zespół specjalistów lotniczych i w sierpniu powiększyliśmy listę partnerów lotniczych, dodając dwóch przewoźników na rynkach Łotwy i Estonii dla lotów czarterowych do tureckich resortów. Ta decyzja nie tylko pozwala nam zaspokoić potrzeby naszych podróżnych w tym sezonie letnim, ale także zarządzać ryzykiem w celu zapewnienia jak najwyższej regularności połączeń. Wzmocnienie nacisku na lotnictwo już przynosi rezultaty - w sierpniu na wszystkich rynkach mieliśmy pięć razy mniej lotów z opóźnieniami o ponad 3 godziny w porównaniu do rezultatów z okresu maj-lipiec" - powiedział CEO Vitalij Rakovski, cytowany w komunikacie.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.

(ISBnews)