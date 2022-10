Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 63 tys. zł wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,46 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 22,45 mln zł rok wcześniej.

"Po okresie 6 m-cy roku 2022 udział nowych produktów w całości sprzedaży grupy stanowił około 5,2% wartości przychodów. W tym samym czasie nastąpił wzrost globalnej sprzedaży wartościowej na poziomie 13,9% oraz ilościowej 9,5% r/r (po wykluczeniu wpływu spółki Terri-Pa na wynik 1. półrocza 2021 roku). Widzimy też, iż pozyskujemy nowych klientów i wracają do nas ci, którzy odeszli ze względu na zaległości w rozwoju kolekcji. Obecnie około 40% europejskiego rynku BHP powiązane jest w sposób bezpośredni lub pośredni ze sprzedażą on-line, a dynamika wzrostu tego kanału na przestrzeni ostatnich 2- 3 lat wyniosła 30%" - napisał prezes Protektor Tomasz Malicki w liście dołączonym do raportu.

W I poł. 2022 r. spółka miała 0,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 52,94 mln zł w porównaniu z 47,8 mln zł rok wcześniej.

"Mając na uwadze obecną sytuację makroekonomiczną, która zdefiniowana jest przez skutki pandemii, a także uwzględniając ryzyko ponownego wzrostu zachorowań na COVID-19 oraz ryzyko recesji, należy spodziewać się spadku wartości zamówień oraz przychodów ze sprzedaży obuwia ochronnego z branż należących do sektorów przemysłowego oraz usługowego, które są wrażliwe na wahania koniunktury. Dodatkowo ze względu na zachowania konsumenckie charakterystyczne dla okresów podwyższonego ryzyka i niepewności, wejście z nowymi produktami na rynek może zostać wydłużone w czasie. Pozytywnym aspektem jest to, że Grupa Protektor posiada w swoim portfolio produkty skierowane do branż odpornych na wahania koniunkturalne, tzn. farmaceutycznego, medycznego oraz spożywczego. W tych obszarach przychody ze sprzedaży powinny zostać na niezmienionym poziomie lub odnotować wzrosty" - napisano w raporcie.

Od wybuchu wojny w Ukrainie zaobserwowano zwiększony popyt na obuwie militarne, paramilitarne oraz ciężkie obuwie zawodowe w kanałach tradycyjnych oraz e-commerce.

"Grupa podjęła działania mające na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży za pośrednictwem kanału postępowań przetargowych na wyekwipowanie wojska oraz innych służb mundurowych" - czytamy dalej.

Spółka wskazuje także na zagrożenia związane z rozwojem wojny na Ukrainie.

"Istotnym czynnikiem ryzyka w kontekście utrzymania oczekiwanego poziomu przychodów w Grupie Protektor jest zachowanie ciągłości dostaw obuwia ze spółki zależnej Rida oraz w mniejszym stopniu ze spółki zewnętrznej Terri-Pa, która została zbyta w 2021 roku i nadal współpracuje z Grupą Protektor na zasadzie kooperacji. Obie jednostki zlokalizowane są w Mołdawii, w nieuznawanej na arenie międzynarodowej Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej, przy granicy z Ukrainą. Zaangażowanie w działania wojenne żołnierzy Naddniestrza może wywołać sankcje gospodarcze i finansowe, które w konsekwencji mogłyby utrudnić lub uniemożliwić wymianę gospodarczą pomiędzy podmiotami zlokalizowanymi w Mołdawii (Naddniestrzu) i w Europie Zachodniej. […[ W ocenie zarządu, w przypadku zrealizowania się tzw. „czarnego scenariusza", mając na uwadze posiadany zapas produktów gotowych w magazynach Grupy, istnieje ryzyko utraty około 20% - 30% planowanych przychodów w IV kwartale 2022, w zależności od stopnia realizacji ww. działań zapobiegawczych" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2022 r. wyniosła 0,57 mln zł wobec 1,14 mln zł straty rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

