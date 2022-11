Reklama

"Grupa Elektrotim w okresie od 01.10.2021r. do 30.09.2022r. pozyskała zamówienia o wartości 667 423 tys. zł netto. Grupa Elektrotim w okresie od 01.10.2020r. do 30.09.2021r. pozyskała zamówienia o wartości 330 708 tys. zł netto. Dynamika pozyskanych zamówień Grupy Elektrotim w okresie od 01.10.2021 r. do 30.09.2022r. w stosunku do okresu od 01.10.2020r. do 30.09.2021r. wynosi 202%" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2021 r. miał 277 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)