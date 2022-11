Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 28,39 mln zł wobec 27,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 968,44 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 612,51 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 119,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 72,13 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 872,72 mln zł w porównaniu z 1 588,42 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 9 miesięcy 2022 roku grupa kapitałowa Polimex Mostostal zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 2 872 724 tys. zł (wzrost w wysokości 80,9% w stosunku do danych porównywalnych za okres 9 miesięcy 2021 roku). Wzrost przychodów wynika z postępów w realizacji projektów, w tym głównie: budowy bloku energetycznego w Puławach, budowy dwóch bloków gazowo parowych w Dolnej Odrze, budowy EC Czechnica oraz wykonania przęseł do budowy zabezpieczenia granicy Polski. W okresie sprawozdawczym grupa kapitałowa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 137 693 tys. zł (w porównaniu do zysku w wysokości 94 738 tys. zł w okresie 9 miesięcy 2021 roku). W okresie sprawozdawczym wartość kosztów sprzedaży wzrosła o 18,1% w stosunku do okresu porównawczego (w okresie 9 miesięcy 2022 roku koszty sprzedaży wyniosły 23 473 tys. zł, w okresie porównawczym: 19 882 tys. zł)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 115,95 mln zł wobec 44,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Polimex Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 304 mln zł w 2021 r.

