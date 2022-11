Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 18,52 mln USD wobec 11,28 mln USD zysku rok wcześniej.

W III kwartale 2022 r. Huuuge wygenerowała skorygowany wynik EBITDA w wysokości 24,5 mln USD, co oznacza wzrost o 38,7% r/r i o 78,7% względem poprzedniego kwartału. Kwartalna rentowność spółki osiągnęła rekordowy poziom: skorygowana marża EBITDA za III kwartał 2022 r. wyniosła 31,6% (wobec 19,2% przed rokiem i 17,2% w poprzednim kwartale).

Skorygowany wynik EBITDA oznacza wynik EBITDA skorygowany o zdarzenia jednorazowe niezwiązane z podstawową działalnością grupy oraz o koszty płatności w formie akcji. Natomiast skorygowany zysk/(strata) netto zdefiniowany jako wynik netto za dany rok skorygowany o zdarzenia jednorazowe niezwiązane z podstawową działalnością grupy, koszty płatności w formie akcji oraz koszty finansowe dotyczące przeszacowania zobowiązań z tytułu akcji uprzywilejowanych serii C. W następstwie zamiany akcji serii C na akcje zwykłe, która została przeprowadzona bezpośrednio przed przeprowadzeniem oferty publicznej w pierwszym kwartale, akcje serii C nie są już wykazywane jako zobowiązania finansowe.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,52 mln USD w III kw. 2022 r. wobec 92 mln USD rok wcześniej.

"Poprawę skorygowanego EBITDA odnotowano przy przychodach ogółem rzędu 77,5 mln USD (co oznacza spadek o 15,7% r/r i o 2,4% kw/kw). Wypracowane wyniki są potwierdzeniem zdolności spółki do skutecznego funkcjonowania w obecnych realiach rynkowych, w których według danych Sensor Tower globalny rynek gier mobilnych skurczył się w III kwartale 2022 r. o 12,7% w porównaniu do III kwartału 2021 r." - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Flagowe tytuły wygenerowały w III kwartale 2022 r. przychody rzędu 71 mln USD, co oznacza spadek o 11,9% r/r i wzrost o 1% w relacji do poprzedniego kwartału. Dzięki szeroko zakrojonej aktualizacji ekonomii środowiska gier, przeprowadzonej w sierpniu tego roku, flagowe tytuły Huuuge wygenerowały silny strumień przychodów, powyżej wyników II kwartału 2022 r., mimo niższych wydatków marketingowych, podano także.

Udział nowych gier w przychodach ogółem wyniósł ok. 8,5% w III kwartale i 10,7% w okresie trzech pierwszych kwartałów 2022 r. Gra "Traffic Puzzle", będąca główną pozycją wśród nowych tytułów, wygenerowała w okresie trzech kwartałów 2022 r. przychody na poziomie 22,1 mln USD, co oznacza spadek o 10,2% r/r.

W III kwartale 2022 r. dzienna liczba aktywnych użytkowników (DAU) dla tytułów flagowych zmniejszyła się zarówno w ujęciu rok do roku, jak i kwartał do kwartału. Wskaźnik ten obniżył się o 21,9% r/r, do 354 tysięcy aktywnych użytkowników, co stanowi odzwierciedlenie aktualnych trendów rynkowych oraz jest też wynikiem działań wewnętrznych - niższych wydatków marketingowych oraz koncentracji na zwrocie z inwestycji, wyjaśniono.

"W trzecim kwartale 2022 roku podjęliśmy działania ukierunkowane na optymalizację rentowności naszych kluczowych tytułów. Dzięki dokonanej w sierpniu bieżącego roku istotnej zmianie ekonomii środowiska gier, a także optymalizacji działań w zakresie pozyskiwania nowych użytkowników, nasze flagowe gry wygenerowały przychody powyżej wyników wypracowanych w poprzednim kwartale przy niższych nakładach marketingowych. Efektywność wdrażanej przez nas strategii znalazła odzwierciedlenie w kluczowych wskaźnikach monetyzacji portfela produktowego, obejmujących wzrost kwartał do kwartału zarówno średniego przychodu na aktywnego użytkownika dziennie (ARPDAU), jak i średniego przychodu na płacącego użytkownika (ARPPU) w przypadku naszych flagowych tytułów. Wskaźnik ARPDAU dla tych produktów znajduje się obecnie na rekordowo wysokim poziomie, nawet powyżej wskazań z okresu pandemii" - skomentował założyciel i współdyrektor generalny Anton Gauffin, cytowany w materiale.

"Priorytetowym zadaniem Huuuge jest obecnie dalsza poprawa produktu 'Traffic Puzzle', przy jednoczesnej rezygnacji ze zwiększania nakładów na pozyskiwanie użytkowników na rzecz podnoszenia wskaźników efektywności. W miarę wprowadzania do architektury gry nowych funkcji z zamiarem jej rozbudowy w kierunku tytułu wieloproduktowego, widzimy już pierwsze oznaki, że przyjęte przez nas podejście przynosi zamierzone efekty. Ostatni miesiąc trzeciego kwartału 2022 roku przyniósł już dodatnią rentowność sprzedaży 'Traffic Puzzle', a obecnie i w kolejnych okresach planujemy utrzymać ten trend" - dodał współdyrektor generalny Rod Cousens.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 32,86 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,06 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 240,95 mln USD w porównaniu z 285,23 mln USD rok wcześniej.

"Na koniec trzeciego kwartału 2022 roku utrzymaliśmy bardzo dobrą sytuację płynnościową - saldo środków pieniężnych w kasie wynosiło przeszło 193 mln USD pomimo wydatków poniesionych na program skupu akcji własnych w wysokości 20,1 mln USD oraz rozliczenia transzy płatności z tytułu nabycia gry 'Traffic Puzzle' w kwocie 29,4 mln USD. Dobre wyniki znalazły także odzwierciedlenie na poziomie EBITDA. Skorygowany wynik EBITDA za okres pierwszych 9 miesięcy tego roku osiągnął poziom prawie 53 mln USD, co oznacza wzrost o ~21% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednocześnie rentowność skorygowanego EBITDA wzrosła z 15,3% do 21,8% rok do roku. Jesteśmy zatem na dobrej drodze do utrzymania w wynikach całorocznych poziomu wzrostu skorygowanego EBITDA z pierwszych 9 miesięcy tego roku" - podsumował wiceprezes ds. finansowych Marek Chwałek.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 6,2 mln USD wobec 44,73 mln USD straty rok wcześniej.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2021 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 373,74 mln USD w 2021 r.

