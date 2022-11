Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 4 mln zł wobec 3,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,29 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 40,91 mln zł rok wcześniej.

"Warunki gospodarowania i odczyt danych po dniu bilansowym wskazują już na mniejszą ilość nowych projektów i zamówień oraz stopniowy spadek cen transakcyjnych. Dostrzegalny jest spadek liczby projektów przede wszystkim w sektorze mieszkaniowym, co należy wiązać ze wzrostami stóp procentowych i ograniczeniem akcji kredytowej a co za tym idzie spadkiem popytu na powierzchnie mieszkalne. Dokładają się do tego także wysokie ceny materiałów budowlanych. Jednostkowe sprzedaż i wynik na sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. uzyskane przez Herkules S.A. były zdecydowanie lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Spółka osiągnęła również zysk operacyjny na poziomie 3,5 mln zł. Bardzo pozytywnie ukształtowały się także jednostkowe sprzedaż i wynik operacyjny w skali pojedynczego trzeciego kwartału 2022 r. Niestety ostatecznie odnotowano jednostkowy ujemny wynik finansowy ze względu na wysokie koszty finansowe, które wynikają przede wszystkim ze wzrostu kosztów obsługi długu odsetkowego, niekorzystnych różnic kursowych i konieczności dokonania odpisu aktualizującego wartość pożyczek wspierających spółkę zależną Herkules Infrastruktura Sp. z o.o."- napisano w komunikacie.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 28,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,07 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 115,19 mln zł w porównaniu z 113,46 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 10 mln zł wobec 4,36 mln zł straty rok wcześniej.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.(ISBnews)