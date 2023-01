Reklama

"Jesteśmy coraz bliżej przeniesienia notowań na główny parkiet GPW. Od złożenia prospektu do KNF, jesteśmy z Komisją w toku intensywnej pracy i wg oceny Zarządu zdecydowana większość otwartych spraw została zrealizowana, co może wskazywać na to, że jesteśmy w ostatniej fazie procesu przejścia główny parkiet GPW" - napisał Ciszewski w raporcie miesięcznym.

Przypomniał, że w grudniu 2022 r. do portfela dołączyła kolejna spółka tj. Fluence, która posiada technologie budowy laserów femtosekundowych, które są wyjątkowo odporne na wstrząsy, wibracje i warunki środowiskowe. Ponadto w grudniu na rachunek bankowy spółki wpłynęła kwota w wysokości 52,8 mln zł, która jest wynikiem rozliczenia transakcji sprzedaży akcji Columbus Energy oraz udziałów w spółce KPM Invest.

"Kolejne dobre informacje płyną z KBJ, która zawarła list intencyjny z Grupa Euvic, jedna z największych technologicznych grup kapitałowych na polskim rynku. List przewiduje zainwestowanie 3 mln zł przy wycenie 30 zł za akcje i osiągnięcie 10% udziału w kapitale KBJ, co pozwoli spółce przede wszystkim na rozbudowę zespołów, dzięki którym możliwa będzie realizacja celów strategicznych związanych z ekspansja zagraniczna i zwiększeniem wartości spółki" - dodał prezes.

Ponadto oferta KBJ została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Ministerstwa Sprawiedliwości na dostawę oprogramowania SAP. Wartość oferty wynosi ponad 176 mln zł brutto. Z kolei Roof Renovation ogłosiła nową strategię rozwoju, zgodnie z którą w perspektywie 5 lat spółka chce stworzyć grupę kapitałową zdolną kompleksowo realizować wielkopowierzchniowe obiekty przemysłowe i logistyczne o kubaturze ponad 1 mln m2 w skali roku, wymienił także.

JR Holding ASI to notowana od 2012 r. na rynku NewConnect spółka, koncentrująca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, medycznej, biotechnologicznej i nowoczesnych mediów. Zgodnie ze strategią, firma w bieżącym roku zamierza rozwijać portfel zwiększając jego dywersyfikację, inwestując w najbardziej perspektywiczne przedsięwzięcia, uruchamiając nowe projekty inwestycyjne oraz zadebiutować na rynku głównym GPW.

(ISBnews)