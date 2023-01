Reklama

"Jeżeli upłynie termin, który wskazaliśmy w wezwaniu, my możemy wystąpić z postępowaniem sądowym, a możemy poczekać. Tu użyłem w tej kategorii słowa 'zamrozić'. Po prostu: poczekać, bo trwają negocjacje. W zakresie tej części naszych roszczeń, które są zabezpieczane gwarancją bankową, nie mogę czekać, bo 14 lutego - jeżeli to nie zostanie zmienione [...] ten termin upływa. Najpóźniej 14 lutego muszę wystąpić do banków o pokrycie gwarancji. [...] Będziemy musieli wystąpić o pokrycie przez bank tej części, która jest zabezpieczona przez bank" - powiedział Szuladziński podczas konferencji prasowej.

"Natomiast roszczenie jest wyższe. [...] Ja tutaj nie mam przedawnienia, nie mam czegoś takiego, że z dniem 15 lutego utracę to roszczenie. Ja nie będę na pewno - mówię tu o swoim [osobistym] podejściu - z dozą graniczącą z pewnością, że my tych roszczeń 15 lutego nie zaczniemy dochodzić, bo my chcemy się dogadać" - dodał.

Z jego słów wynika także, że w przypadku osiągnięcia porozumienia Tauron może ograniczyć wysokość kar. Z drugiej strony, roszczenia wobec Rafako mogą okazać się jeszcze wyższe, gdyby okazało się, że blok nie osiąga zakładanej mocy.

"Jak my zawrzemy porozumienie z Rafako, dla mnie jest oczywiste, że będziemy w jakimś zakresie miarkowali te kary. Jeśli dojdzie do porozumienia, to zawsze strony [...] może zmniejszają kary, może je eliminują. To jest otwarta sprawa" - wskazał prezes.

"Jeżeli się okaże - my jako zarząd identyfikujemy to jako jeden z największych problemów [...] - jeżeli faktycznie nie ma tej realnej mocy, to roszczenia nasze względem Rafako są zdecydowanie poważniejsze" - powiedział jednak.

Wcześniej podczas konferencji prezes informował, że kolejna tura rozmów Taurona i Rafako ws. bloku 910 MW w Jaworznie odbędzie się przed Prokuratorią Generalną we wtorek, 24 stycznia.

Później dodał, że warunkami mediacji dla Taurona są:

- ustalenie harmonogramu usunięcia wad i usterek bloku

- przedłużenie gwarancji

- wycofanie roszczeń Rafako.

11 stycznia Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Tauron Polska Energia - podjęła decyzję o skierowaniu do członków konsorcjum w składzie: Rafako i Mostostal Warszawa oraz podwykonawcy E003B7 (spółka zależna Rafako) wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań wynikających z realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Do wezwania załączono notę wystawioną na łączną kwotę 1 312 440 218,91 zł. Wykonawcy został wyznaczony termin 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Rafako uważa, że wezwanie jest bezprawne i całkowicie bezzasadne.

Później Rafako wezwało Tauron Wytwarzanie do zapłaty łącznie 606,47 mln zł tytułem roszczeń związanych ze sporem dotyczącym realizacji kontraktu na budowę bloku w Elektrowni Jaworzno oraz zapowiedziało możliwość dalszych roszczeń wobec Tauron Polska Energia na łączną kwotę co najmniej 783,31 mln zł, wynikało z komunikatu Rafako. Tauron ocenił, że wysuwane roszczenia nie mają żadnego uzasadnienia biznesowego, prawnego ani logicznego.

Tauron podał 16 stycznia, że Rafako zerwało mediacje prowadzone przed Prokuratorią Generalną. 17 stycznia Rafako odpowiedziało, że nie zerwało mediacji i złoży propozycje.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)