I kwartał 2023 r. jest pod względem popytu porównywalny z IV kwartałem 2022 r., natomiast widać już pierwsze sygnały, że II kwartał może być istotnie lepszy, poinformował prezes Arctic Paper Michał Jarczyński.

"Zanosi się na to, że 2023 rok może być rokiem pewnych wyzwań, natomiast skupienie się na marży, a nie na wolumenie, przynosi efekty. Jestem zadowolony z osiąganych w I kw. marż operacyjnych. Uznaliśmy, że nie ma sensu walczyć o każdą tonę produkcji, a lepiej tworzyć dobry, markowy produkt za przyzwoitą cenę" - powiedział Jarczyński podczas telekonferencji.

Według niego, nie zanosi się na to, żeby pod względem wolumenu ten rok miał wracać do wyników z 2021 roku, I kw. raczej będzie zbliżony do IV kw. 2022 r.

"Wyniki są zadowalające, ale mamy już pierwsze sygnały, że II kwartał powinien być istotnie lepszy, bo widzimy zapowiedzi obniżki kosztów, choćby energii elektrycznej w Skandynawii czy cen celulozy" - dodał prezes.

Szef Arctic Paper zapowiedział również w połowie 2023 r. aktualizację strategii spółki.

"Będzie to aktualizacja pod kątem finansów i danych liczbowych, ale nie kierunków strategicznych, które uznajemy za słuszne" - podsumował.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,41 mld zł w 2021 r.

