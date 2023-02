Torpol miał 184,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2022 r. wobec 77,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 1 084,8 mln zł (rok wcześniej: 1 121,4 mln zł), podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta:

Reklama

- przychody netto ze sprzedaży: 1 084,8 mln (1 121,4 mln zł),

Reklama

- zysk ze sprzedaży brutto: 259,3 mln zł (145,5 mln zł),

- zysk z działalności operacyjnej: 220,6 mln zł (105,1 mln zł),

- zysk netto: 184,8 mln zł (77,1 mln zł),

- środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 492,8 mln zł (431,9 mln zł)" - czytamy w komunikacie; w nawiasach podano dane za analogiczny okres 2021 roku lub według stanu na 31 grudnia 2021 roku.

Torpol SA miał wstępnie 184,2 mln zł jednostkowego zysku netto w 2022 r. (rok wcześniej: 75,6 mln zł).

"Pomimo uzyskania nieznacznie niższego poziomu sprzedaży w okresie sprawozdawczym r/r dzięki realizacji bieżących projektów będących w końcowej fazie realizacji oraz kontraktów już zakończonych w 2022 roku, ze średnią rentownością na sprzedaży brutto powyżej pierwotnie planowanych budżetów, m.in. ze względu na brak materializacji istotnych ryzyk uwzględnionych w pierwotnych wycenach, grupa kapitałowa emitenta wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe w ubiegłym roku. Dzięki zaangażowaniu odpowiednich zasobów technicznych w postaci parku maszynowego, ludzkich w postaci kadry inżynierskiej oraz wypracowanych środków finansowych, w okresie sprawozdawczym grupa utrzymała ciągłość operacyjną i wysoką jakość realizacji robót budowlanych na wszystkich prowadzonych projektach" - czytamy także.

W komunikacie prasowym spółka podkreśliła, że grupa jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej, środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły na koniec 2022 r. 492,8 mln zł.

"Rok 2023 będzie niewątpliwie bardzo trudnym, pełnym nowych wyzwań, wymagającym podejmowania trudnych biznesowych decyzji i rozwiązań okresem zarówno dla Grupy Torpol, jak również całej branży budowlanej związanej z infrastrukturą kolejową. Pomimo ogłoszenia w 2022 roku przez PKP PLK S.A. kilkunastu postępowań przetargowych o łącznej wartości przekraczającej 18 mld zł, aktywnej walce rynkowej firm na aukcjach elektronicznych, które na większości postępowaniach decydowały o ich rozstrzygnięciach, do chwili obecnej nie została podpisana żadna istotna umowa na realizację prac, ze względu na brak źródeł finansowania. Na tę coraz większą lukę inwestycyjną nakłada się dodatkowo skomplikowana sytuacja geopolityczna związana z agresją Rosji na Ukrainę skutkująca ponadstandardowymi wzrostami cen energii i paliw, dodatkowo destabilizując rynek. Wciąż czekamy na jak najszybsze uruchomienie środków z funduszy europejskich, co jest w mojej ocenie kluczowe dla sytuacji rynkowej w 2023 roku, a także w kolejnych latach. Bierzemy aktywny udział we wszystkich ogłaszanych przez zarządcę infrastruktury kolejowej w Polsce postępowaniach i staramy się również o realizację projektu na linii kolejowej via Rail Baltica (w zakresie budowy sieci trakcyjnej 25 kV i systemu zasilanie elektroenergetycznego), realizowanego na terenie Litwy, Łotwy i Estonii, łączącego te państwa z Warszawą i resztą Europy. Wspólnie z partnerami zakwalifikowaliśmy się do drugiego etapu tego bardzo dużego międzynarodowego projektu kolejowego" - podsumował prezes Grzegorz Grabowski, cytowany w materiale.

Ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane 10 marca 2023 roku.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 121,42 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)