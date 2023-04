Ostatnie lata dostarczyły nam więcej powodów do pesymizmu niż optymizmu. Pandemia i związane z nią ograniczenia życia gospodarczego, dramat wojny tuż za naszą wschodnią granicą, a także galopująca inflacja nie tworzyły – a co gorsza – nadal nie tworzą sprzyjającego klimatu dla prowadzenia biznesu.

Reklama

Dlatego też zahartowani przez przeszłość i świadomi wyzwań teraźniejszości z ufnością wypatrujemy przyszłości w nadziei, że przyniesie ona małopolskim przedsiębiorcom nowe otwarcie.

Reklama

Jako dyrektor MCP, które w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego od ponad 15 lat z sukcesami wspiera małopolski sektor MŚP, głęboko wierzę, że rok 2023 będzie pod tym względem wyjątkowy. To właśnie w tym roku ruszą – długo wyczekiwane – nabory wniosków dla przedsiębiorców w ramach nowej perspektywy finansowej. Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027 – bo tak brzmi pełna nazwa nowego programu operacyjnego – to ponad 340 mln euro w formie dotacji i pożyczek, które czekają na projekty zgłaszane przez przedsiębiorców.

W ramach nowej perspektywy, podobnie jak w latach ubiegłych, będziemy wspierać szeroko rozumiane projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw obejmujące zarówno inwestycje w niezbędną infrastrukturę badawczą, kompleksowe projekty B+R, jak i dobrze znane bony na innowacje dla początkujących innowatorów.

Nowa perspektywa to także wsparcie dla start-upów czy szerzej – firm we wczesnej fazie rozwoju – oraz pożyczki na inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw. Nowa perspektywa to również szansa dla firm chcących zdobywać nowe zagraniczne rynki zbytu dzięki specjalnie dedykowanemu temu działaniu np. internacjonalizacja MŚP. Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027 to w końcu inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw, które już w mijającej perspektywie na lata 2014–2020 cieszyły się duży zainteresowaniem firm z naszego województwa.

Liczę, że w obecnej perspektywie finansowej, podobnie jak w okresie realizacji dwóch poprzednich, małopolscy przedsiębiorcy będą licznie i intensywnie korzystać ze środków europejskich w realizacji swoich przedsięwzięć.