Na czas spokojnego gospodarowania najważniejszą rzeczą jest z kolei stabilne, w miarę możliwości nieskomplikowane i przyjazne przedsiębiorcom prawo. Jest to od wielu lat nasz postulat. Niestety, wedle raportu TMF Group „The Global Business Complexity Index 2021”, Polska uplasowała się na 2. miejscu w Europie i na 10. na świecie wśród państw posiadających najbardziej złożone przepisy regulujące prowadzenie biznesu.

Kolejnym dowodem na lekceważenie przez ustawodawcę naszego postulatu było przeforsowanie przez rząd w trakcie wywołanego przez pandemię kryzysu pakietu ustaw zwanego Polskim Ładem. Fatalnie i na kolanie napisane przepisy wprowadziły niebywałe wprost zamieszanie w codziennym życiu milionów pracodawców i ich pracowników.

Dla przedsiębiorców ważne jest, aby stanowienie prawa w dziedzinie gospodarki odbywało się bez pośpiechu w ramach rzeczywistych konsultacji społecznych i zmierzało do uproszczenia przepisów, a nie kolejnych nadregulacji. Rzecznik MŚP słusznie postuluje, że uchwalane zmiany winny być objęte minimum sześciomiesięcznym vacatio legis, żeby dać przedsiębiorcom czas na przygotowania.

Również samorządy lokalne powinny się starać wspierać rozwój przedsiębiorczości poprzez stanowienie prorozwojowego prawa lokalnego, zwłaszcza w obszarze planowania przestrzennego. Ważną rolę mają do odegrania inwestycje infrastrukturalne. Niezbędne jest jak najczęstsze konsultowanie z przedsiębiorcami zapisów wpływających na funkcjonowanie gospodarki. Nie zawsze tak się dzieje. Weźmy pomysł budowy metra. Kraków jest jednym z dwóch miast w Polsce, w których liczba mieszkańców wzrasta. To rodzi nowe wyzwania transportowe – ściśle związane z generowaniem nowych miejsc pracy oraz tworzeniem przez miasto prorozwojowych impulsów. Mimo to do dziś przedsiębiorcy krakowscy nie doczekali się zaproszenia na rozmowy w tej sprawie, a decyzje władzy zapadają w oderwaniu od jasnych wyników referendum oraz uchwalonych przez samo miasto w latach 2014 i 2018 dokumentów strategicznych.

Przedsiębiorcy mieliby znacznie większy wpływ na decyzje państwa i władz lokalnych, gdyby istniał w Polsce powszechny samorząd gospodarczy. Z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii wynika, że na koniec 2022 r. było w Polsce 2,62 mln aktywnie działających przedsiębiorstw, a zgodnie z rejestrem REGON ponad 4,8 mln podmiotów prowadziło działalność gospodarczą. Mamy tu więc do czynienia z ogromną grupą społeczną, która nie ma jednolitej reprezentacji zawodowej. To powinno się zmienić.