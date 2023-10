Andrzej Kozłowski, prezes zarządu Emitel zwrócił uwagę, by firmy, które chcą się zaangażować w sport robiły to świadomie. Po sport to sukcesy, ale i porażki.

Dlatego to musi być współpraca z klubem, a nie bazowanie na jego tymczasowych wynikach. Inaczej nie osiągnie się oczekiwanych efektów.