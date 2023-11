Wynik zysku netto za trzeci kwartał odnotował gwałtowny spadek z 42,4 mld dolarów w tym samym okresie ubiegłego roku. Analitycy spodziewali się jednak wyniku na poziomie ok. 31,8 miliarda dolarów. Wolne przepływy pieniężne firmy zostały obcięte do 20,3 mld dolarów, czyli o ponad połowę mniej niż w trzecim kwartale 2022 r., kiedy wynosiły 45 mld dolarów.

Saudi Aramco w dalszym ciągu podtrzymało wypłatę dywidendy dla inwestorów i rządu Arabii Saudyjskiej w wysokości 29,4 mld dolarów. Z tej kwoty 19,5 mld dolarów stanowi podstawową wypłatę dywidendy, która ma zostać wypłacona w czwartym kwartale, a dalsze 9,9 miliarda dolarów ma zostać wypłacone w czwartym kwartale na podstawie połączonych wyników za cały rok 2022 i dziewięć miesięcy 2023 r. – czytamy w komunikacie spółki. Rząd saudyjski posiada 90 proc. akcji naftowego giganta.

Nakłady inwestycyjne wzrosły w tym kwartale do 11,02 miliarda dolarów z 9,03 miliarda dolarów w trzecim kwartale ubiegłego roku. Ekspansja Saudi Aramco obejmuje sfinalizowanie umowy w sprawie pierwszej międzynarodowej inwestycji w zakresie skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz „plan wejścia na rynek Ameryki Południowej poprzez przejęcie sprzedaży detalicznej na niższym szczeblu łańcucha dostaw” – podała firma.

Jak czytamy w komunikacie, spadek rentowności w tym roku „jest zgodny z trendami branżowymi”. Inne wielkie koncerny naftowe, jak ExxonMobil i Chevron, również odnotowują gwałtowne roczne spadki w trzecim kwartale w związku ze spadającymi cenami ropy naftowej.

Arabia Saudyjska, jako wiodący producent ropy i członek OPEC, zmniejsza wydobycie surowca, zarówno w ramach formalnej polityki kartelu, jak i w ramach indywidualnych, dobrowolnych cięć. Kraj kontynuuje dobrowolne ograniczanie wydobycia ropy o 1 milion baryłek dziennie do końca roku i zapowiada, że ponownie rozważy tę strategię w grudniu.

- Nasze solidne wyniki finansowe wzmacniają zdolność Saudi Aramco do generowania stałej wartości dla naszych akcjonariuszy i w dalszym ciągu identyfikujemy nowe możliwości rozwoju naszej działalności i zaspokajania potrzeb klientów – powiedział dyrektor generalny koncernu Amin Nasser.

W sierpniu magazyn Fortune uznał Saudi Aramco za drugą co do wielkości firmę na świecie pod względem przychodów, ustępuje jedynie Walmartowi i wyprzedza Apple i Amazona. Ranking powstał po ogłoszeniu rocznego zysku giganta naftowego za 2022 r., który wyniósł ponad 160 miliardów dolarów. Miało to miejsce wówczas, gdy ceny ropy naftowej szybowały w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę.

W efekcie fuzji Orlenu z Lotosem, Saudi Aramco nabyło 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej.