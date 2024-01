Według danych norweskiego Dyrektoriatu ds. Ropy i Gazu w grudniu 2023 r. średnie dzienne wydobycie gazu ziemnego w Norwegii osiągnęło najwyższy poziom w historii. W przypadku ropy naftowej przekroczone zostały rządowe prognozy dotyczące eksploatacji złóż na szelfie. Pierwsza przyczyna szybkiego wzrostu to zwiększony popyt na surowce ze strony krajów Unii Europejskiej, druga – zwiększone możliwości po ubiegłorocznych remontach instalacji wydobywczych. W miesiącach letnich wydobycie węglowodorów w Norwegii spadło w związku z szeroko zakrojonymi pracami naprawczymi na złożach przybrzeżnych i terminalach lądowych. Na początku sierpnia 2023 r. zmniejszenie wydobycia wywindowało nawet ceny błękitnego paliwa na holenderskiej giełdzie TTF o prawie 20 proc. Jednak według norweskich władz te prace konserwacyjne ostatecznie przyczyniły się do zwiększenia przepustowości instalacji. W rezultacie wydobycie gazu ziemnego na szelfie norweskim w grudniu 2023 r. wzrosło do 379 mln m sześc. dziennie, wobec 365 mln sześc. dziennie w listopadzie. Oznacza to, że rządowe prognozy (352,1 mln m sześc. dziennie) przekroczone zostały o 7,7 proc. Dotychczasowy historyczny rekord ustanowiony w styczniu 2017 r. wyniósł 372,7 mln m sześc. dziennie.

