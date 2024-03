Inwestorzy LPP odzyskają to, co stracili w wyniku "pomówień" przekazanych przez Hindenburg Research, a firma LPP ma silne fundamenty i perspektywy rozwoju, uważa prezes spółki Marek Piechocki. Dodał, że LPP przedstawi dziś prognozy na 2024 r.

"Od 30 lat buduje tę firmę, która oddaje do Skarbu Państwa CIT w wysokości 400 mln zł, a innych podatków łącznie ponad 2 mld zł i teraz ktoś nas oczernia, na czym cierpi nie tylko nasz wizerunek, ale też nasi inwestorzy. Ci, którzy są z nami przez wiele lat, wiedzą, że z takich kryzysów zawsze wychodziliśmy silniejsi. Jesteśmy też jedną z niewielu firm w Polsce, która uzyskała audyty spółki zaufania publicznego, a też dostawaliśmy wielokrotnie nagrody od inwestorów jako firma transparentna. Zależy mi, aby dziś odnieść się do zarzutów. LPP, wbrew temu, co mówi raport, nie prowadzi działalności operacyjnej ani handlowej w Rosji, nie też jest właścicielem pośrednim czy bezpośrednim spółki w Rosji i nie ma nad nią kontroli. Przykro mi, że musimy się mierzyć z tego typu pomówieniami, ale wierzę, że każdy, kto stracił na tej informacji, odzyska to, bo firma ma silne fundamenty i perspektywy rozwoju" - powiedział Piechocki podczas wideokonferencji.

Wcześniej analityczno-inwestycyjna firma Hindenburg Research podała, że LPP nie zrezygnowała z działalności w Rosji po inwazji na Ukrainę. Z kolei LPP złożyło do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę spółki, jej akcjonariuszy i inwestorów giełdowych, a podstawą zawiadomienia są - jak podała spółka - nieprawdziwe bądź zmanipulowane informacje opublikowane w materiale Hindenburg.

LPP zaprzeczyła też i zdementowała informacje znajdujące w materiale Hindeburg Research, podkreślając, że nie prowadzi działalności handlowej na terytorium Federacji Rosyjskiej, a transakcja sprzedaży spółki rosyjskiej nie miała charakteru fikcyjnego i nie wiązała się z manipulacjami księgowymi lub rachunkowymi. Od 2022 r. LPP nie kontroluje spółki rosyjskiej OOO Re Trading i prowadzonej przez nią działalności. LPP zaznaczyła też, że nie dokonywała wysyłek towarów do Rosji przez terytorium Kazachstanu.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2022/2023 (luty 2022 - styczeń 2023) spółka miała 15,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.