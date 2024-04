Od ponad 100 lat SEGRO tworzy przestrzenie, które dają wyjątkowe możliwości. W międzynarodowym portfolio posiada magazyny typu big box oraz miejskie (small business units), zbudowane w pobliżu największych miast, kluczowych korytarzy transportowych oraz węzłów logistycznych. Podobnie jest w przypadku flagowego i największego projektu firmy w Europie Środkowej – SEGRO Logistics Park Stryków.

Ten świetnie skomunikowany park magazynowy SEGRO znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2 oraz w pobliżu skrzyżowania autostrad A1 i A2 (węzły komunikacyjne Stryków i Łódź Północ). Wyjątkowa lokalizacja gwarantuje efektywny transport we wszystkich kierunkach na terenie kraju i kontynentu. Z pewnością jest to atut dla firm działających w obszarze e-commerce. Obok parku przebiega także droga krajowa 14, którą szybko dojedziemy do Łodzi – 8 km dzieli park od granic administracyjnych miasta, 20 km od jego centrum i 28 km do lotniska cargo.

– Oprócz doskonałej lokalizacji, gwarantujemy bardzo wysokie standardy i elastyczność samych magazynów. Stosujemy w nich najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, dzięki którym możemy na bieżąco dopasowywać się do indywidualnych potrzeb naszych klientów, zapewniając im znaczne oszczędności i oferując jak najlepszą obsługę – mówi Waldemar Witczak, Dyrektor Regionalny SEGRO w Polsce.

SEGRO Logistics Park Stryków liczy niemal 320 tys. mkw. powierzchni magazynowej i produkcyjnej, z potencjałem rozbudowy do ponad 360 tys. mkw. Obecnie w jednym budynku znajduje się 46 700 mkw. wolnej przestrzeni przeznaczonej na wynajem. Atutem obiektu jest możliwość rozbudowy o 14 000 mkw. i podziału istniejącej przestrzeni na moduły wielkości 29 400 mkw. i 16 300 mkw. Dodatkowo w budynku znajduje się ok. 1 000 mkw. powierzchni biurowej.

Nowoczesny obiekt został wyróżniony certyfikatem BREEAM na poziomie Very Good i wyposażony jest w energooszczędne oświetlenie typu LED. Zgodnie z założeniami programu Odpowiedzialne SEGRO, cała energia kupowana dla klientów parków magazynowych firmy pochodzi z odnawialnych źródeł energii.

SEGRO zapewnia pełną obsługę parku i jego 24-godzinną ochronę. Klienci znajdą tu dogodny system komunikacyjny z szerokimi drogami wewnętrznymi i placami manewrowymi, 167 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i ładowarki do pojazdów elektrycznych oraz system automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych. Ogromną zaletą współpracy z SEGRO jest zespół dedykowanych property managerów, którzy zapewniają szybką reakcję na pojawiające się zapytania i dużą responsywność ze strony właściciela. Jednocześnie warto zaznaczyć, że w Badaniu Satysfakcji Klientów w 2023 roku aż 100% ankietowanych wyraziło zadowolenie ze współpracy z SEGRO oraz z zespołem property managerów, a także pozytywnie oceniło firmę jako dostawcę nieruchomości. W tym samym badaniu 98% respondentów zadeklarowało, że są zadowoleni z obsługi parków.

