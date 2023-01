Tłuste koty i ich majątki. Oto 10 najbogatszych ludzi na świecie [RANKING]

The Bloomberg Billionaires Index to lista pięciuset najbogatszych osób świata, aktualizowana przez redakcję codziennie na koniec dnia roboczego w Nowym Jorku. Najciekawsze są na niej rzecz jasna pierwsze miejsca – już tylko patrząc na te nazwiska, można dojść do rozlicznych wniosków. Np. że pośród dziesięciu najbardziej majętnych ludzi nie ma ani jednej kobiety. Co tu dużo mówić – są to przeważnie biali, bogato urodzeni panowie w średnim wieku lub starsi. Nadreprezentowana jest niezmiennie branża big tech i narodowość amerykańska.

1/10 Miejsce 10 – Sergey Brin. Naszą listę otwiera Amerykanin rosyjskiego pochodzenia z majątkiem o łącznej wartości netto przekraczającej 87 miliardów dolarów. W latach 2015-2019 był prezesem Alphabetu – spółki matki Google. Z wykształcenia jest informatykiem i matematykiem, ma 49 lat.