Najbogatszą kobietą na świecie jest Francoise Bettencourt Meyers, współwłaścicielka firmy L'Oreal.

Bettencourt Meyers odziedziczyła fortunę po matce i dziadku - założycielu firmy. Do L'Oreal, największej na świecie firmy kosmetycznej, należą takie marki jak Lancome i Maybelline. Wartość sprzedanych przez nią w 2022 roku produktów sięgnęła 38 miliardów euro. Akcje spółki wzrosły w tym roku o 35 proc., a do Bettencourt Meyers należy co trzecia z nich.