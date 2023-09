MS Galleon, wehikuł finansowy kontrolowany przez Michała Sołowowa, jest zainteresowany zakupem VeloBanku, wynika z ustaleń Business Insider Polska.

Do końca września można składać niewiążące oferty na zakup banku i według źródeł portalu najbogatszy Polak zamierza "na poważnie wziąć udział w tym procesie".

"Wyłączny doradca inwestycyjny, czyli bank JP Morgan, udostępnia zainteresowanym podmiotom dokumenty, aby te mogły przygotować niewiążące oferty. Obecnie dokumenty pobrało ok. 10 potencjalnych inwestorów, pewnie ta lista jeszcze się wydłuży, ale to nie oznacza, że tyle samo będzie później ofert" - powiedziała Business Insiderowi osoba znająca kulisy sprawy, cytowana w artykule. Z informacji portalu wynika, że wśród podmiotów, które pobrały dokumenty dotyczące VeloBanku, jest kontrolowany przez Michała Sołowowa wehikuł finansowy MS Galleon.

"Kilkakrotnie przymierzał się, a właściwie przyglądał różnym opcjom zakupu banku, ale nigdy nie doszło do finalizacji takiej transakcji" - powiedział jeden z rozmówców Business Insidera. Teraz Sołowow "myśli na serio" o przejęciu banku. "Według naszych źródeł [...] poważnie chce się włączyć w walkę o VeloBank. Wszystko też wskazuje, że bez problemu przejdzie do kolejnego etapu procesu sprzedaży, czyli due diligence i dostanie możliwość złożenia wiążącej oferty" - czytamy dalej.

Z ogólnego ogłoszenia, jakie zamieścił 30 czerwca br. BFG, wynika, że przedmiotem sprzedaży jest nie tylko 51-proc. pakiet akcji w posiadaniu funduszu, ale także akcje posiadane przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce, które są zrzeszone w Systemie Ochrony Banku Komercyjnych (SOBK). Posiadają w sumie 49 proc. walorów banku.

Nie wiadomo, jaką kwotę będzie musiał wyłożyć nabywca VeloBanku. Koszty przymusowej restrukturyzacji były jednak wysokie, bo w sumie bezzwrotne wsparcie wyniosło ponad 10,3 mld zł. Z tego BFG pokrył prawie 6,9 mld zł, a SOBK niemal 3,5 mld zł, napisał też portal.

Proces sprzedaży Velo Banku jest dwuetapowy. Właśnie zbliża się finał pierwszej części, w czasie której potencjalni inwestorzy zostaną zaproszeni do sporządzenia i złożenia pisemnej, niewiążącej oferty wstępnej. Drugi etap to wybór najbardziej preferowanych inwestorów, których BFG zaprosi już do złożenia ostatecznej oferty. W całym procesie karty rozdaje BFG, przypomniano w artykule. Nowy właściciel VeloBanku powinien być znany do końca marca przyszłego roku.

Sołowow kontroluje szereg spółek. Należy do niego gigant chemiczny Synthos, producent wyposażenia łazienek Cersanit czy producent warstwowych podłóg drewnianych Barlinek. Mocno angażuje się też w energetykę jądrową i wspólnie z Orlenem chce stawiać w Polsce tzw. małe reaktory modułowe, które produkuje firma GE Hitachi Nuclear. Żeby zrealizować ten cel Michał Sołowow i Orlen powołali spółkę joint venture Orlen Synthos Green Energy. W ostatnich latach miliardem dał się także poznać m.in. jako inwestor w branży biotechnologicznej, a ostatnio także spożywczej. VeloBank jest bankiem, który powstał w wyniku procedury resolution Getin Noble Banku. Jest kontrolowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.