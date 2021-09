- Polska jako kraj jest bardzo ważna dla firmy Abbive. Po pierwsze oferuje fantastyczny potencjał gospodarczy i tempo wzrostu. Polska wpisuje się także w misję firmy, którą jest dostarczanie przełomowych terapii na złożone problemy zdrowotne, które dotykają pacjentów na całym świecie, w tym również w Polsce. Polska oferuje też fantastyczny kapitał ludzki, mamy tu wielu utalentowanych pracowników, którzy już są ekspertami w swoich dziedzinach – mówi Aleksander Kwieciński.

Między innymi te czynniki zdecydowały o tym, ze Abbive ulokowała w naszym kraju jedno z trzech światowych centrów, zatrudniających wysokiej klasy specjalistów. - Polska jest to też kraj, w którym reinwestujemy praktycznie większość środków, które tutaj zarabiamy – dodaje prezes Abbive.

Jak podkreśla nasz rozmówca, innowacyjność terapii to dziś coś więcej niż tylko innowacyjność cząsteczki. - Dzisiaj wymagamy czegoś więcej. Oczekujemy, aby takie terapie dostarczały korzyści dla systemu, dla gospodarki. Dzięki temu, że terapie są nowoczesne i innowacyjne, pozwalają na szybsze wyleczenie pacjenta. A to uwalnia zasoby w gospodarce. Często terapie innowacyjne są ograniczone w czasie, system z góry wie, ile będzie wydawał na danego pacjenta – mówi Kwieciński. Zwraca uwagę, że leczony w ten sposób pacjent szybciej wraca do społeczeństwa, a to eliminuje przestoje wynikające z czasowej bądź trwałej niezdolności do pracy i zwiększa wydajność pracowników.

Czy polską gospodarkę stać na innowacyjność w farmakologii? – Uważam, że powinniśmy patrzeć na to z perspektywy inwestycji, bo terapie innowacyjne pozwalają oszczędzić zasoby, czas i pieniądze w dłuższej perspektywie – mówi szef Abbive. – Cieszę się, ze w Polsce mamy pewne mechanizmy, które pozwalają ocenić efektywność kosztową terapii , pozwalają zrozumieć, na których terapiach oszczędzamy, a na których mniej. To pozwala na podejmowanie zobiektyzowanych decyzji, bazujących na rzetelnych danych – dodaje.