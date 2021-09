Ponadto standard ESG jest istotną kwestią, ponieważ oczekują tego zarówno inwestorzy, jak i pracownicy – zaznacza Iwona Kozera.

Reklama

Jak dodaje, nowe pokolenia młodych pracowników przychodzących do pracy zwracają na to szczególną uwagę. Chodzi o to, czy cele związane z ESG, są dla firmy rzeczywiście celami istotnymi. Młode generacje szukają takich firm i możliwości zaangażowania się w takie inicjatywy.

Zatem z punktu widzenia budowy zaangażowania pracowników, jest rzecz istotna dla biznesu – podkreśla Iwona Kozera.