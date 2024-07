Przyczynia się do tego to, co udało się osiągnąć, na tej podstawie można budować nowe, bardziej zaawansowane procesy i rozwiązania. Są wykwalifikowani pracownicy, na rynek pracy napływają utalentowani absolwenci a menedżerowie są otwarci na szanse, jakie stwarza rozwój sztucznej inteligencji.

Reklama