Reakcja rynków na globalne wstrząsy

Jednym z nich był dr Kamil Gemra z Zakładu Cyfrowych Finansów FINTECH, który kierował zespołem ekspertów przygotowujących opracowanie "Klimat Inwestycyjny krajów Europy Środkowo-Wschodniej" w tegorocznym Raporcie SGH i Forum Ekonomicznego. Z Raportu wynika, że kraje Europy Środkowej w różnym stopniu reagują na szoki rynkowe, takie jak wojna w Ukrainie, pandemia czy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Analiza wskazuje, że im większa płynność rynku, tym sprawniej dostosowuje się on do zmieniających się warunków. W ciągu ostatnich pięciu lat obserwujemy dużą zmienność na rynkach finansowych, wyraźnie widoczną w postępowaniu inwestorów zagranicznych w regionie.

Reklama

Polska i Węgry lokalnymi liderami

Rynki Europy Środkowo-Wschodniej pozostają zróżnicowane. Polskę i Węgry można określić mianem lokalnych liderów – charakteryzują się one relatywnie dużą płynnością i większymi obrotami niż mniejsze gospodarki, takie jak Słowacja czy kraje bałkańskie. Pomimo silnej pozycji polskiego rynku w regionie, jego rozwój wciąż w dużej mierze podąża za trendami wyznaczanymi przez globalnych graczy. W rezultacie Polska nie może być bezpośrednio porównywana do rynków kapitałowych Stanów Zjednoczonych czy Europy Zachodniej.