Firma oświadczyła, że przyspieszy działania naprawcze, zmniejszając o około 30 proc. ofertę modeli i skoncentruje się na 50 kluczowych rynkach. Z najnowszego raportu rocznego wynika, że Harley ma dealerów w około 100 krajach na całym świecie.

W wyniku związanego z pandemią koronawirusa wstrzymania produkcji na dwa miesiące, w drugim kwartale dostawy Harleya spadły o 59 proc.. Przyczyniło się to do straty na poziomie 35 centów na akcję, co jest wynikiem znacznie poniżej najczarniejszych szacunków analityków i konsensusu co do zysku w wysokości 18 centów na akcję.