Systematyczność. Zarządzanie czasem. Koncentracja. Planowanie długoterminowe. A może umiejętność uczenia się na błędach, innowacyjność, myślenie nieszablonowe i pokora? Przepis na skutecznego menedżera ma wiele składników.

W mojej 20-letniej karierze zawodowej poznałem różne kultury i wielu świetnych i bardzo różnych liderów. Przestudiowałem setki książek o zarządzaniu. Na tej podstawie wiem, że jedna z recept Druckera jest najważniejsza: budowanie na zaletach. „Słabości nie można przezwyciężyć, ale można odebrać im znaczenie.” Praca w międzynarodowym koncernie nauczyła mnie, że chociaż nie każdy Niemiec myśli w kategoriach „Ordnung must sein” i nie każdy Polak jest zaradny, to bez problemu dostrzec można cechy wspólne dla kultury zarządzania wynikające z tego, skąd pochodzi dana organizacja.

Mój pomysł na zarządzanie jest bardzo prosty – synteza tego, co najlepsze. Dotyczy to zarówno cech kultur narodowych, które przenikają do organizacji, jak i łączenia indywidualności w zespół. Dlaczego organizacja nie może być jednocześnie zaradna i poukładana?

Dlatego w dużych organizacjach fundamentalnie ważna jest umiejętność łączenia. A ta bezwzględnie wymaga otwartości, umiejętności słuchania, chęci poznawania i szanowania innych, czy to indywidualności, czy też zespołów a także całych organizacji. To najlepsza recepta, jak wartościowe składniki połączyć w wyśmienitą potrawę a samemu stać się skutecznym liderem. Buduj na zaletach! To bardzo proste, ale jednocześnie, jak widać, również bardzo trudne.

Reklama

Marcin Czyczerski, prezes zarządu CCC SA.