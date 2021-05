"W I kwartale 2021 roku spółki grupy zdobyły zamówienia na łączną kwotę 59,6 mln zł. Około 48,4% zamówień przypada na segment części zamiennych i usług posprzedażowych - Aftersales, 26,4% na segment Aluminium Process oraz 25,2% na segment Pieców Próżniowych. W analogicznym okresie roku poprzedniego zamówienia wyniosły 41 mln zł. Wartość portfela zamówień na koniec pierwszego kwartału wynosi 300,2 mln zł. Wpływ na obniżenie wartości pozyskanych zamówień miała przede wszystkim pandemia koronawirusa" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki ciezłej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 389,48 mln zł w 2020 r.

