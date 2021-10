Reklama

"Jednakże strony kontynuują rozmowy w celu sfinalizowania transakcji" - czytamy dalej.

Suction Knife to nóż do precyzyjnego nacinania tkanek w minimalnym czasie bez ryzyka uszkodzenia okolicznych tkanek. SpaceMaker to wielofunkcyjne, nadmuchiwane urządzenie do zastosowania przy zabiegach małoinwazyjnych, które ma ułatwiać dostęp i manewrowanie instrumentami endoskopowymi dzięki wytworzonej przestrzeni pomiędzy narządami, podano także.

W lipcu br. Medinice zawarło z holenderską spółką list intencyjny dotyczący nabycia przez Medinice lub spółkę przez niego kontrolowaną praw do globalnie opatentowanych urządzeń kardiochirurgicznych Suction Knife oraz SpaceMaker. Koszt nabycia ma wynieść 283,4 tys. euro.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2020 r.

