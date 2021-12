W ten sposób powstało Vocaly Sp. z o.o., które w 2021 r. otrzymało nagrodę Grand Prix w wysokości 1 mln zł w konkursie „TDJ Pitango Seed Competition 2” organizowanym przez polsko-izraelski fundusz Venture Capital skoncentrowany na inwestycjach w technologiczne start-upy.

Kierunek: Wschód

Skorzystanie ze wsparcia Platform Startowych jest dużą szansą dla przedsiębiorczych. Jest to kompleksowy program rozwoju innowacyjnej firmy we współpracy z ekspertami. Obejmuje m.in. pomoc w dopracowaniu biznesowego konceptu dla innowacyjnego pomysłu, stworzeniu finansowych fundamentów firmy, obsługę księgową, prawną i podatkową czy mentoring. Platformy Startowe działają w miastach Polski Wschodniej w formule partnerstwa ośrodków innowacji, uczelni, dużych i średnich przedsiębiorstw, funduszy kapitałowych i instytucji otoczenia biznesu.

Nabory pomysłów na innowacyjny biznes do Platform Startowych będą trwały do 31 października 2022 r.

Z fachową pomocą

W jaki sposób zrealizować swój projekt innowacyjnej usługi bądź produktu? Zgłoś pomysł do Platformy Startowej dobranej pod kątem branży. Jeżeli przejdziesz pierwszą weryfikację, zostanie ci przydzielony menedżer inkubacji, który go oceni, a także stworzy plan inkubacji. Będziesz mógł realizować go w Platformie Startowej. Po okresie inkubacji, gdy projekt będzie gotowy do wdrożenia, można ubiegać się o dofinansowanie tego procesu kwotą do 1 mln zł!

Dla kogo?

Warunkiem ubiegania się o tego typu wsparcie z Programu Polska Wschodnia jest zarejestrowanie działalności gospodarczej w jednym z województw Polski Wschodniej. Przy ocenie pomysłów będą brane pod uwagę m.in.: innowacyjność, konkurencyjność na rynku, potencjał biznesowy, kwalifikacje zespołu tworzącego produkt lub usługę.

Czytaj więcej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/planujesz-zalozyc-start-up/

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa.