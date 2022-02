Reklama

"Równoległa realizacja dwóch projektów AAA to nasz strategiczny cel na ten rok. Elementem, który w istotny sposób ma wspomóc ten proces jest trwająca transformacja studia zakładająca m.in. sprawniejszy sposób kontroli postępów developmentu danego produktu dzięki pracy w metodologii agile. Dodatkowo zamierzamy zatrudniać nowe, utalentowane osoby, które wesprą nasze zespoły deweloperskie. Nieocenione będzie także wsparcie nowego zespołu w Vancouver, który w kolejnych latach będzie się dynamicznie rozwijać" – powiedział ISBtech Kiciński.

Zaznaczył, że premiera "Cyberpunk 2077" była kolejnym przełomowym momentem w historii spółki.

"To zdecydowanie największy projekt CD Projekt Red - w stworzenie potężnego, żyjącego uniwersum Night City zaangażowanych było w sumie ponad 5 tys. osób. Rekordowy dla nas był także budżet gry, który można porównywać z największymi tytułami w historii gamingu. W niemal każdym aspekcie twórczym staraliśmy się osiągnąć zupełnie nowy poziom - podobnie, jak robiliśmy to z każdą kolejną wydaną przez nas grą trylogii wiedźmińskiej. Podeszliśmy do tego tytułu jak do czegoś więcej niż kolejnej gry. Zbudowaliśmy fundamenty pod nowy, globalny brand. Z drugiej strony, premiera 'Cyberpunka' wiele nas nauczyła. Był to impuls i motywacja do zmian - jesteśmy przekonani, że trwająca transformacja studia sprawi, że w przyszłości będziemy działać lepiej" – dodał prezes.

Zaznaczył, ponadto, że zarząd ceni świeże spojrzenie pracowników i pozostaje otwarty na ich sugestie.

"Staramy się, by liderzy zespołów w naszej grupie mieli coraz większą autonomię w podejmowaniu decyzji i inicjatyw. Oczywiście, stale obserwujemy trendy branżowe i wydarzenia, żeby 'nie wypaść z obiegu'" – podsumował Kiciński.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz najnowsza superprodukcja "Cyberpunk 2077".

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ ISBtech)