"Na datę prospektu, przyjęta przez grupę strategia nie określa polityki w zakresie wypłaty dywidendy. Jednakże z uwagi na przedstawione w innych częściach prospektu plany grupy dotyczące jej dynamicznego, ale zrównoważonego rozwoju w kolejnych latach spółka przyjmuje, że dywidendy nie będą wypłacane za 2 albo 3 kolejne lata obrotowe spółki, licząc od roku 2022. W związku z powyższym - w ocenie spółki - wypłata dywidendy nie nastąpi wcześniej niż na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki w 2025 r., tj. w ramach wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2024" - czytamy w prospekcie emisyjnym.

Spółka zaznaczył, że plany te są również uzależnione od dynamiki budowania przez grupę portfela własnych projektów OZE. Grupa zakłada, że posiadanie znaczącej liczby projektów OZE we własnym portfolio pozwoli na pozyskanie stabilnego źródła dochodu, którego wpływ na wynik finansowy powinien być pozytywny, co może przełożyć się na łatwiejsze planowanie wypłaty dywidendy.

Vortex Energy powstało w 2020 r., a pierwszy rok obrotowy spółki zakończył się 31 grudnia 2020 r. Nie prowadziła w 2020 r. działalności operacyjnej, natomiast ponosiła koszty administracyjne, w związku z czym w 2020 r. poniosła stratę i nie wypłaciła dywidendy, podano także.

Vortex Energy rozpoczął dziś ofertę publiczną do 2 500 000 nowo wyemitowanych akcji oraz do 1 000 000 istniejących akcji po cenie maksymalnej 68 zł. Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą do 150 mln zł.

Vortex Energy jest jednym z pionierów sektora OZE w Polsce i posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i realizacji projektów farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych na terenie Polski i Niemiec.

(ISBnews)