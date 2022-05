Mająca siedzibę w USA firma Orbital Assembly ujawniła właśnie najnowsze informacje dotyczące projektu kosmicznego hotelu, który ujrzał światło dzienne w 2019 roku. Futurystyczny projekt składa się z kilku modułów połączonych szybami windowymi, które mają razem tworzyć obiekt w kształcie koła krążący wokół Ziemi.

Reklama

Za stworzenie projektu odpowiada firma Gateway Foundation, ale jego rozwój ma być nadzorowany przez Orbital Assembly.

Reklama

Projekt ma składać się z dwóch stacji kosmicznych: Voyager Station ma zostać otwarta w 2027 roku i być w stanie zakwaterować 400 osób, podczas gdy Pioneer Station ugości 28 osób, ale może zostać uruchomiona już w ciągu trzech lat. Komiczny „biznesowy park” ma być przeznaczony zarówno dla firm, jak również turystów.

Turystyka kosmiczna zaczyna nabierać realnych kształtów, m. in. za sprawą suborbitalnych lotów Virgin Galactic Richarda Bransona oraz branżowej konkurencji Blue Origin. Największą barierą w komercjalizacji wydają się być astronomiczne koszty, jednak zdaniem dyrektora ds. operacyjnych Orbital Assembly Tima Alatorre’a, bariera ta zostanie przełamana, a celem turystyki kosmicznej zawsze było jej upowszechnienie.

COO Orbital Assembly mówi, że Pioneer Station to projekt o relatywnie niewielkiej skali, w związku z czym będzie można ukończyć go dość szybko. To niezwykle istotne dla firmy ze względu na pozyskiwanie inwestorów, dla których bliski horyzont realizacji inwestycji będzie zachętą.

Poniżej wizualizacje Voyager Station.