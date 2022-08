Gazeta przekazuje, że rodzimym liderem na koniec ubiegłego roku był InPost z prawie 16,5 tys. maszyn. Jednak, jak zaznacza, od tego czasu liczba automatów wzrosła.

Dziennik dodaje, że Allegro, lider polskiego rynku e-commerce, "właśnie postawiło One Box numer 2001, a do końca roku ma ich stać co najmniej 3 tys.". Allegro zapewnia, jak informuje "PB", że pod względem liczby skrytek ma drugą pod względem wielkości sieć w Polsce, ale w przypadku liczby automatów plasuje się na trzeciej pozycji.

Z informacji gazety wynika, że więcej automatów paczkowych od Allegro ma DPD. "Spółka informuje jednak tylko, że cała jej sieć nadań i odbiorów (uwzględniając poza automatami oddziały miejskie, punkty partnerskie, czy sieci handlowe) to prawie 10,5 tys. placówek" - czytamy w "PB".

Jak wyjaśnia "PB", dojście do poziomu 2 tys. automatów zapowiedzieli Orlen i Poczta Polska. Pierwsza z firm chce rozstawić tyle maszyn pod nazwą Orlen Paczka do końca 2022 roku, natomiast druga w I kwartale 2023 r.