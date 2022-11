Reklama

"Wstępne podstawowe skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2022 r.:

- przychody ze sprzedaży 349 mln zł,

- wynik z działalności operacyjnej 15 mln zł,

- wynik brutto 16,9 mln zł,

- wynik netto 11 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Narastająco w I-III kw. 2022 r. skonsolidowany wynik netto sięgnął 23,9 mln zł przy 855,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, podano także.

Na koniec października wartość backlogu grupy, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 1 136,2 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 212,5 mln zł, co łącznie stanowi 1 348,7 mln zł, podano także.

Raport za trzy kwartały 2022 roku zostanie opublikowany 9 listopada.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 770 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)