Co warto wiedzieć o Privathaftpflichtversicherung?

Mało kto wie, co to jest Privathaftpflichtversicherung, gdy tymczasem jest to bardzo przydatny rodzaj polisy. Jest to nic innego jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, czyli inaczej OC. Z założenia zapewnia ono ochronę osobie ubezpieczonej przed kosztami, jakie musiałaby ponieść z powodu wyrządzonych przez siebie szkód – na mieniu osób trzecich lub nich samych. Jeśli więc wykupisz polisę i np. niechcący zniszczysz cudzą rzecz (nawet o bardzo wysokiej wartości), ubezpieczyciel pokryje za Ciebie wszystkie koszty związane z jej naprawieniem.

Takie ubezpieczenie działa więc bardzo podobnie jak OC samochodu, które również zapewnia ochronę finansową na wypadek, gdy to my spowodujemy kolizję i w jej efekcie uszkodzimy cudze auto.

W jakich sytuacjach będzie konieczne ubezpieczenie OC?

W takim kraju jak Szwajcaria ubezpieczenie OC w życiu prywatnym okazuje się wyjątkowo przydatne z prostego powodu – koszty likwidacji szkód są tutaj bardzo wysokie, a przepisy przewidują możliwość domagania się ich pokrycia od osób, które je wyrządziły.

Niestety ryzyka spowodowania różnych szkód nie zawsze się da uniknąć. Wystarczy, że jadąc na rowerze, nieuważnie potrącisz jakąś osobę. Jeśli będzie musiała z tego powodu poddać się leczeniu albo rower ulegnie uszkodzeniu, może obciążyć Cię kosztami zarówno leczenia, jak i naprawy. Najczęściej jednak w Szwajcarii kupuje się Privathaftpflichtversicherung w przypadku wynajmowania mieszkania.

Privathaftpflichtversicherung a najem mieszkania

Wynajmowanie mieszkania w Szwajcarii jest bardzo sformalizowane. Właściciele takich lokali zwykle zabezpieczają się umowami zawierającymi mnóstwo paragrafów, które przewidują pełną odpowiedzialność najemców za różne zniszczenia. W momencie zakończenia okresu najmu mieszkanie powinno być więc oddane w dokładnie takim stanie, w jakim było wynajęte na początku.

Tymczasem podczas codziennego użytkowania lokalu, zwłaszcza przez wiele lat, w naturalny sposób może dojść do różnych sytuacji, których skutkiem będzie uszkodzenie elementów wyposażenia. Upuszczony przez Ciebie garnek może spowodować głęboką rysę w parkiecie, Twoje dziecko podczas zabawy w ogrodzie może wybić szybę w oknie, a pies może doszczętnie pogryźć kanapę. Przykłady można mnożyć.

W każdym takim przypadku wynajmujący ma prawo żądać od Ciebie jako lokatora pokrycia kosztów naprawy lub wymiany zniszczonych elementów mieszkania. Ile będą one wynosić, łatwo policzyć. Jeśli chcesz ich uniknąć, po prostu wykup ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, tak jak to robi większość najemców.

Koszty ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej

Pewnie się zastanawiasz, ile kosztuje taka polisa Privathaftpflichtversicherung. Wysokość składki zależy oczywiście od wielu czynników np. zakresu ochrony, liczby osób objętych polisą (najlepiej objąć nią całą rodzinę), czy też sumy ubezpieczenia. Miesięcznie płacona kwota nie jest jednak wysoka, zwłaszcza jeśli się ją porówna do potencjalnych kosztów pokrycia różnych szkód.

Przed wyborem polisy warto dokładnie porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych, ponieważ różnią się one zarówno zakresem ochrony, jak i właśnie kosztami. Sztuką jest znaleźć taki wariant OC w życiu prywatnym, aby zabezpieczał nas dokładnie przed tym, czego się najbardziej obawiamy i za możliwie najniższą cenę.

Wiesz więcej o ubezpieczeniach w Szwajcarii

Przekonałeś się, że warto wykupić Privathaftpflichtversicherung? Taka polisa na pewno sprawi, że będziesz spać spokojniej, ponieważ pomoże Ci uniknąć wysokich kosztów naprawienia szkód, które mogą się przytrafić w każdej chwili Tobie lub członkom Twojej rodziny. W wyborze korzystnej oferty może Ci pomóc profesjonalista. Polakom mieszkającym w Helwecji takie wsparcie w zawieraniu różnych ubezpieczeń (także tych obowiązkowych) oferuje Agnieszka Sankowska, dorada ubezpieczeniowy Szwajcaria Zdrowie.