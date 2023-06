Wrocław, Opole i Katowice to miasta, gdzie w czerwcu powstaną pierwsze Polskie Biura Handlowe. Do końca roku PAIH chce wystartować z dziewięcioma placówkami, a docelowo powstanie ich dwanaście. Biura mają „mapować” biznes w terenie, a tym samym pomóc w budowaniu bazy polskich przedsiębiorców, którzy mogliby zaistnieć na rynkach zagranicznych.

Jak wyjaśnia Paweł Kurtasz, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, w Polsce jest duża grupa średnich firm, które nie wiedzą o istnieniu PAIH-u, a przez to nie korzystają z potencjału instytucji.

– Chcemy dotrzeć do firm z ofertą naszej instytucji i chcemy to zrobić w sposób bardzo usystematyzowany – podkreślił.

– W 2018 roku, kiedy powstały pierwsze Zagraniczne Biura Handlowe, koncepcja była taka, że polskie firmy urosną, a jak urosną, to będą chciały zacząć eksportować. Wówczas, jeżeli rozpoczną aktywność eksportową, będą potrzebne zagraniczne biura handlowe, które będą w stanie ten eksport stymulować. Dzięki zagranicznym biurom handlowym można w łatwy sposób nawiązywać kontakty zagraniczne. To działa dobrze. Problem polega na tym, że wiele polskich firm wpadło w pułapkę średniego rozmiaru, czyli są wystarczająco duże, żeby funkcjonować na polskim rynku, ale nie urosną, jeśli nie zaczną eksportować – tłumaczy prezes PAIH.

Jak dodał, PAIH chce poprowadzić polskie firmy przez eksport w sposób przemyślany. Pomóc w tym mają gromadzone dane. Agencja planuje budowę bazy przedsiębiorców z potencjałem eksportowym, która – nałożona na dane gromadzone z rynków zagranicznych – pozwoli z jednej strony dostarczyć Zagranicznym Biurom Handlowym informacji na temat potencjalnych polskich eksporterów (w przypadku zapytań z rynków zagranicznych), a z drugiej strony umożliwi przekazanie polskim MŚP szczegółowych informacji na temat możliwych kierunków eksportu i stworzenie planu eksportowego. Usługi wsparcia eksportu oferowane przez PAIH, będą bezpłatne.

Podstawą do budowy bazy polskich przedsiębiorców, którzy mogliby podbić rynki zagraniczne, będzie baza decyzji (o wsparciu na realizację nowej inwestycji) wydanych przez specjalne strefy ekonomiczne. To dane jawne. Informacje o firmach będą gromadzić również pracownicy Polskich Biur Handlowych.

– To będą nasi oficerowie łącznikowi w terenie. Ich zadaniem będzie współpraca z innymi agencjami, które już funkcjonują i które mogą być dla nas źródłem danych – wskazuje Paweł Kurtasz.

Podczas spotkania z dziennikarzami prezes PAIH komentował też plany dotyczące Zagranicznych Biur Handlowych. Obecnie działają 54 takie biura, rozlokowane na całym świecie. W perspektywie roku Agencja rozważa uruchomienie placówek w kilku nowych lokalizacjach.

DZR