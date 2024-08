Tradycją stało się przyznawanie Nagród Forum Ekonomicznego. Podczas uroczystej gali pierwszego dnia forum są honorowani: Człowiek Roku, Firma Roku, Organizacja Pozarządowa Roku. Jest także przyznawana Nagroda Specjalna.

Pierwszy tytuł Człowieka Roku, za 1999 r., otrzymali równorzędnie Wiktor Juszczenko, wówczas premier Ukrainy, oraz Hanna Gronkiewicz-Waltz, w tamtym czasie prezes Narodowego Banku Polskiego. To była jedyna taka sytuacja, w dalszych latach Rada Programowa wybierała pojedyncze postaci. Natomiast byli w tym gronie zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy. Forum Ekonomiczne ma międzynarodowy zasięg i należy do największych tego typu wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej.

Sztafeta wolności

Tytuł Człowieka Roku zdobyli m.in.: Donald Tusk (za 2007 r.), Jerzy Buzek (2008), Bronisław Komorowski (2011), Beata Szydło (2016), przyznano go również papieżowi Janowi Pawłowi II (2001). Wśród nagrodzonych postaci z zagranicy byli: znany działacz antykomunistyczny i prezydent Czech Václav Havel (2006), przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso (2009), Janez Janša, premier Słowenii (2020), prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski (2021) czy ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski (2023).

Podczas uroczystości wręczenia tej ostatniej nagrody Zygmunt Berdychowski, twórca Forum Ekonomicznego i przewodniczący Rady Programowej, podkreślił, że Mark Brzezinski kontynuuje dzieło swojego ojca Zbigniewa.

– To właśnie tacy ludzie jak Zbigniew Brzeziński z jednej strony i miliony Polaków, Czechów, Słowaków i Węgrów z drugiej przełamali pojałtański podział Europy (…). Dziś w sztafecie pokoleń ludzi broniących wolności Zbigniewa Brzezińskiego zastępuje jego syn – Mark Brzezinski – mówił Zygmunt Berdychowski.

– Obecnie żyjemy w czasach, w których Ameryka i Polska dzielą tę samą wolność, a teraz – w obliczu rosyjskiej agresji – ponownie się jednoczymy Odpowiedź na wojnę w Ukrainie okazuje się jednym z doniosłych momentów w historii wyjątkowej, polsko-amerykańskiej przyjaźni – powiedział laureat (cytat za PAP.pl).

Wśród laureatów Nagrody Specjalnej, obok takich postaci jak architekt polskiej transformacji Leszek Balcerowicz (2008) czy białoruska opozycjonistka Swiatłana Cichanouska (2019), honorowano również Ukraiński Majdan (2013) oraz społeczeństwo Ukrainy (2020) po ataku Rosji na ten kraj. Jak podkreślono w laudacji, ta ostatnia nagroda została przyznana za wytrwałość ludzi mierzących się z dramatem. Nagrodę odebrał w Karpaczu premier Denys Szmyhal.

– Dziękuję serdecznie Polsce za solidarność, za wspieranie niepodległej Ukrainy – powiedział.

W kategorii Firma Roku nagradzano przedsiębiorstwa, które w szczególny sposób tworzą i rozwijają polską gospodarkę, a niejednokrotnie są jej filarami. Tytuł ten zdobywały m.in.: PKN Orlen (za 1999 rok), Maspex (2008), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (2009), PKO Bank Polski (2018) KGHM Polska Miedź (2020) czy Bank Gospodarstwa Krajowego (2023).

Tytuł Organizacji Pozarządowej Roku zdobywały m.in. Fundacja im. Stefana Batorego (2002), Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (2010), Polska Akcja Humanitarna (2017) czy Caritas (2018). Nagradzano także organizacje nastawione na dwustronną działalność międzynarodową. W tym gronie znalazły się Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej (2005) oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (2007).

Tegoroczne nominacje

Kto otrzyma nagrody w tym roku? XXXIII Forum Ekonomiczne odbędzie się w Karpaczu w dniach 3–5 września.

– Jeszcze w czerwcu przewodniczący Rady Programowej zwrócił się do wszystkich jej członków, aby zechcieli zgłosić swoje propozycje osób, instytucji, które miałyby zostać w tym roku wyróżnione. Po zakończeniu procedury nominacji do wszystkich członków rady zostały wysłane 30 lipca karty do głosowania. Trwa proces głosowania, który zakończy się 30 sierpnia. W kategorii Człowiek Roku zostało zgłoszonych osiem osób, w kategorii Firma Roku mamy dziesięć propozycji, Organizacja Pozarządowa – dwie, Nagroda Specjalna – również dwie. Członkowie Rady Programowej dokonają wyboru – mówi Zygmunt Berdychowski.

JPO

Organizator