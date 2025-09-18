Nowe magazyny

Nowy obiekt zwiększa łączną pojemność NewCold w Polsce do 207 200 miejsc paletowych, umacniając rolę kraju jako ważnego centrum logistycznego w europejskim łańcuchu dostaw żywności.

- Jesteśmy zadowoleni, że możemy świętować ten ważny kamień milowy w Polsce. Nasza inwestycja w Nowym Modlinie jest strategicznym krokiem, który odzwierciedla zarówno nasze długoterminowe zaangażowanie w regionie, jak i naszą wizję przyszłościowej infrastruktury logistycznej dla branży spożywczej – wyjaśnia Bram Hage, założyciel i dyrektor generalny NewCold. - W połączeniu z naszym istniejącym obiektem w Kutnie, obiekt ten zwiększa naszą zdolność do zaspokajania rosnącego popytu klientów w Polsce i poza nią - dodaje Bram Hage.

Współpraca

Realizując projekt, NewCold nawiązał współpracę z wiodącą firmą budowlaną Atlas Ward Polska oraz globalną firmą konsultingową Arcadis, specjalizującą się w projektowaniu i inżynierii. Efektem tej współpracy jest jeden z najbardziej zaawansowanych zautomatyzowanych obiektów magazynowych na świecie.

Magazyn o powierzchni 27 000 m² wykorzystuje autorskie oprogramowanie NewCold, które płynnie integruje się z systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) klientów, zapewniając pełną widoczność, identyfikowalność i skalowalność operacji.

-Ten obiekt to wizytówka innowacji, zrównoważonego rozwoju i wydajności – mówi Artur Spala, Dyrektor Operacyjny NewCold na region Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). - Nasz model pozwala klientom sprostać wyzwaniom logistycznym dzięki inteligentnej automatyzacji, zoptymalizowanej integracji transportu i zrównoważonemu projektowaniu - dodaje Artur Spala.

Inwestycja o wartości 112 milionów euro stworzy ponad 140 miejsc pracy, przyczyniając się do długoterminowego wzrostu gospodarczego w regionie.