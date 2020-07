Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił Fundusz Dopłat do Oprocentowania (FDO), podał bank. Dzięki niemu przedsiębiorcy, bez względu na wielkość firmy, skorzystają z dopłaty do odsetek kredytu obrotowego. Wnioski przyjmują banki kredytujące, które współpracują z BGK. Limit wydatków na dopłaty na 2020 rok to ok. 296 mln zł, a na 2021 r. - 271 mln zł z budżetu państwa. Rozwiązanie zostało przyjęte na mocy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.

Wsparcie z FDO pozwoli obniżyć koszt kredytu obrotowego zaciągniętego przez firmę. Przedsiębiorca spłaci tylko część odsetek należnych bankowi kredytującemu, resztę pokryje dopłata z budżetu państwa. Kredytów z dopłatami będą udzielały do końca 2020 roku banki komercyjne i spółdzielcze, które podpiszą lub już podpisały umowę z BGK, podano. "Przedsiębiorca, który dziś zaciąga kredyt obrotowy potrzebny do tego, aby utrzymać się na rynku, będzie mógł obniżyć jego koszt dzięki dopłatom z Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Z dopłat będą mogły korzystać zarówno małe i średnie firmy, jak i te duże. Całkowita wartość funduszu to ponad pół miliarda złotych" - powiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie. Wsparcie z FDO dotyczy wyłącznie odsetek kredytu - nie pomniejsza rat kapitałowych, podkreślono. "Wsparcie z Funduszu Dopłat do Oprocentowania można łączyć z innymi programami, np. zaciągając kredyt z dopłatą zabezpieczony gwarancją płynnościową lub gwarancją de minimis. To ważne wsparcie, szczególnie dla firm, które z powodu przejściowych trudności finansowych bez zabezpieczenia ze strony BGK w ogóle nie mogłyby się ubiegać o kredyt obrotowy" - powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka. Chcąc skorzystać z kredytu z rządową dopłatą, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek w banku kredytującym, który podpisał umowę z BGK. Należy uwiarygodnić, że kryzys wpłynął lub niebawem wpłynie na kondycję finansową firmy. Bank kredytujący podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zgodnie z własnymi procedurami oraz z uwzględnieniem postanowień ustawy. Reklama Dopłaty dotyczą także obecnie spłacanych kredytów obrotowych. Chodzi zatem zarówno o kredyty zaciągnięte w związku z kryzysem, jak i te, które przedsiębiorcy zaciągnęli będąc jeszcze w dobrej sytuacji, ale kryzys wpłynął lub niebawem wpłynie na ich kondycję finansową. W takim przypadku przedsiębiorca powinien udać się do banku, który udzielił mu finansowania i zapytać o możliwość uzyskania rządowego wsparcia w spłacie odsetek, wskazano również. BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.