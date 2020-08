"Santander Bank Polska dokonuje rozliczenia prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego" - poinformował Biedroń odnosząc się do informacji Rzecznika Finansowego o skierowaniu pozwu wobec tego banku w związku z zarzutami stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej.

"Zwrot części prowizji dotyczy umów kredytów konsumenckich do których zastosowanie ma art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim, zawartych od 18 grudnia 2011 roku i dla których całkowita przedterminowa spłata nastąpiła od 16 maja 2016 roku" - wyjaśnił przedstawiciel banku.

Jak dodał, zasady dotyczące zwrotu prowizji, które ustalone zostały z regulatorem rynku, wskazane zostały na stronie Banku pod adresem: https://www.santander.pl/komunikat-rozliczanie-czesci-prowizji-za-udzielenie-kredytu

Biuro Rzecznika Finansowego podało w środę w komunikacie, że Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie dwa powództwa przeciwko Bankowi Handlowemu w Warszawie oraz przeciwko Santander Bank Polska o zaniechanie stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej. Praktyka, która zdaniem Rzecznika Finansowego jest nieuczciwa, polega na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszt prowizji.

"Do Rzecznika Finansowego wpływa coraz więcej zawiadomień o podejrzeniu stosowania przez bank nieuczciwych praktyk rynkowych. Każde tego typu zgłoszenie szczegółowo analizujemy, czego dowodem są kolejne pozwy przeciwko instytucjom finansowym złożone do Sądu Okręgowego" - mówi, cytowany w komunikacie, Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki.

Dane biura RF wskazują na rekordowy napływ wniosków o postępowanie interwencyjne od osób, które przed terminem spłaciły kredyty konsumenckie. Domagają się one zwrotu części kosztów, w tym prowizji i opłat przygotowawczych, proporcjonalnie do okresu wcześniejszej spłaty.

Zgodnie z informacją RF, w I półroczu 2020 r. Rzecznik otrzymał 2277 wniosków o takie interwencje. To ponad dwukrotnie więcej niż w całym ubiegłym roku, kiedy klienci wystąpili z takimi wnioskami 1083 razy. Do dnia 29 lipca 2020 r. ponad 40 procent wszystkich skierowanych do Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w tym roku wniosków o interwencje w sprawach indywidualnych klientów dotyczyło właśnie tego zagadnienia.

"Jeśli dynamika zanotowana w I półroczu 2020 utrzyma się w dalszej części roku, do końca tego roku będziemy mieli około 5 tys. wniosków dotyczących tego problemu. To wskazuje potrzebę podjęcia bardziej intensywnych działań systemowych w celu rozwiązania tych kwestii" – uważa Golecki. Dodał, że spodziewa się w najbliższym czasie zwiększenia liczby spraw, w których kredytobiorcy wstąpią na drogę postępowania sądowego w tym zakresie.

"Rzecznik Finansowy będzie wspierał konsumentów" – zadeklarował Golecki.