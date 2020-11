"Nasz poziom kapitałów jest bardzo dobry i pozwala na bardzo dobrą politykę dywidendową, czy to zwrotu do akcjonariuszy, czy również daje też potencjał do przeprowadzenia różnego rodzaju fuzji czy przejęć, bo nadwyżka kapitałowa powyżej regulacyjne minima jest już powyżej 7 pkt proc. Na pewno w tym zakresie będziemy obserwować politykę regulatorów polskich i europejskich" - powiedział Kubiak podczas wideokonferencji prasowej.



Jak podkreślił, polityka dywidendowa, czy polityka skupu akcji jest w tej chwili bardzo mocno zdeterminowana przez ograniczenia regulacyjne i bank czeka na decyzje w tym zakresie.



"Naszym celem jest na pewno zachowanie bardziej stabilnej polityki dywidendowej, która pozwoli na dobre zwroty z naszych akcji. Na ten moment nie planujemy skupu akcji, bo zapowiedzi regulatorów w tym zakresie są dosyć konserwatywne" - powiedział także Kubiak.



Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.



(ISBnews)