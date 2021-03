Wartość oszczędności klientów indywidualnych w bankach urosła w lutym o 10,4 mld zł, do 1 bln 15 mld zł. W przypadku firm był wzrost o niemal 4,1 mld zł, do 375 mld zł – wynika z nowych danych Narodowego Banku Polskiego. Ale był to też kolejny miesiąc zmiany struktury depozytów. Wśród klientów indywidualnych na lokatach terminowych jest już mniej niż jedna piąta ogółu środków na rachunkach. W firmach jeszcze mniej.