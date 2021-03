Kraczkowski przypomniał, że PKO BP w grudniu 2015 r. otworzył oddział korporacyjny we Frankfurcie nad Menem, w kwietniu 2017 r. w czeskiej Pradze, a na początku 2020 r. na Słowacji.

"Przyszedł czas na dalszą ekspansję PKO Banku Polskiego. Tym razem Europa Południowo-Wschodnia, czyli Rumunia i Bukareszt. W zeszłym tygodniu uzyskaliśmy wszystkie zgody korporacyjne wymagane do uruchomienia projektu, jakim jest nasz zagraniczny oddział dla firm w Bukareszcie" - powiedział Kraczkowski.

Pytany, dlaczego wybrano Bukareszt, Kraczkowski odpowiedział, że tego oczekiwali polscy przedsiębiorcy. "Duża część polskiego biznesu, jak m.in. chemia budowlana, obuwie, meble, ale także sprzęt AGD, od dłuższego czasu bierze na cel rynek rumuński, który jest dużym i atrakcyjnym wewnętrznie rynkiem dla przedsiębiorców. Jest on również interesujący z punktu widzenia stabilności prawnej - to partner związany umową polityczną z Unią Europejską i szeregiem innych umów gospodarczych w ramach UE" - wyjaśnił.

Jak mówił, bank dostał jasne sygnały, że Rumunia to miejsce, gdzie PKO BP powinien być. "Oczekują tego już nie tylko nasi, krajowi przedsiębiorcy, ale również europejskie grupy współpracujące z PKO BP" - tłumaczył Kraczkowski.

Wiceprezes przyznał, że pandemia uniemożliwia wskazanie konkretnej daty otwarcia oddziału w Rumunii.

"Po otrzymaniu zgód korporacyjnych, rozpoczynamy intensywną pracę. Sądzę, że jest to kilkanaście miesięcy, czyli okolice roku kalendarzowego, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że świadczymy już w Bukareszcie usługi dla naszych klientów z obszaru korporacyjnego" - powiedział. Jak dodał, bardzo prawdopodobne jest, że nastąpi to w pierwszej połowie 2022 r.

Wiceprezes banku przekazał, że oddział w Bukareszcie będzie liczył do 10 osób, z dyrektorem oddziału na czele.

W ocenie Kraczkowskiego ekspansja banku w formule oddziałów zagranicznych PKO BP sprawdziła się.

"Obserwujemy dynamiczny przyrost klientów korporacyjnych i dynamiczny, idący w ślad za tym, przyrost wyników na działalności bankowej w oddziałach. Wszystkie dotychczas uruchomione oddziały zagraniczne realizują wyniki większe niż zakładane w projektowanym modelu biznesowym i jesteśmy na tym etapie zadowoleni z ich wyników finansowych. Już dzisiaj liczba klientów korporacyjnych w oddziałach znajduje się w przedziale powyżej 500 korporacji. Ale wciąż jeszcze poniżej tysiąca" - powiedział.

Wiceprezes nie wykluczył otwarcia innych zagranicznych oddziałów korporacyjnych. Przypomniał, że PKO BP zrezygnował z otwarcia takiego oddziału w Wielkiej Brytanii w związku z brexitem.

Z danych Ambasady RP w Bukareszcie wynika, że na koniec listopada 2019 r. w Rumunii zarejestrowanych było 1182 firm z polskim kapitałem; liczba polskich firm na rynku rumuńskim systematycznie rośnie.

Według danych GUS za 2020 r. wzajemne obroty handlowe osiągnęły wartość 7 150 mln euro (eksport z Polski 4 998 mln euro, import z Rumunii wg kraju pochodzenia 2 152 mln euro, saldo dodatnie dla Polski 2 845 mln euro). W 2020 r. polski eksport towarowy wyrażony w euro do Rumunii spadł o 4 proc. w porównaniu do 2019. W 2019 r. import towarów z Polski stanowił 6-proc. łącznej wartości towarów sprowadzonych do Rumunii.

W imporcie towarów z Rumunii w 2020 r. były m.in. maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny; środki transportu naziemnego; metale nieszlachetne i wyroby metalurgiczne; tworzywa sztuczne. Z kolei w polskim eksporcie do Rumunii w 2019 r. najbardziej wartościowe sekcje towarowe to: maszyny i urządzenia mechaniczne, pojazdy, sprzęt elektryczny; przetworzone artykuły żywnościowe, produkty przemysłu chemicznego materiały i wyroby włókiennicze.

PKO Bank Polski jest dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając 18,4 proc. udziałów w rynku oszczędności, kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiada ponad 9,51 mln kart płatniczych a na koniec 2020 r. miał ponad 5 mln aktywnych aplikacji IKO.

Według wstępnych danych grupa PKO BP w 2020 r. wypracowała 2,65 mld zł zysku, o 34,4 proc. mniej niż przed rokiem. W samym czwartym kwartale grupa wstępnie osiągnęła 627 mln zł zysku. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta