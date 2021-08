Reklama

"Spodziewamy się, że rynek kredytów inwestycyjnych będzie wyglądał dobrze. Przy czym spora część inwestycji będzie miała zróżnicowane źródła fundingu. Ale oczywiście zakładamy, że nastąpi przyspieszenie na rynku kredytów korporacyjnych i jesteśmy w miarę optymistyczni, jeśli chodzi o kształtowanie się rynku detalicznego" - powiedział Bartkiewicz podczas konferencji prasowej.

Prognozy ekonomistów banku wskazują, że kredyt korporacyjny w tym roku będzie miał dynamikę ok. 0, a w 2022 r. ok. 5%, poinformował główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki.

"Są powody do ostrożnego optymizmu na przyszłość. Tego optymizmu jeszcze nie widać w bieżących danych, jak chodzi o kredyt, bardziej to widać w leasingu" - powiedział Benecki.

"Leasing jest dobrym pierwszym symptomem i mamy nadzieję, że to pokazuje, że rynek w tę stronę pójdzie. Jeszcze mamy takie punktowe wyspy wzrostu, ale mamy nadzieję, że wszystkie elementy - inwestycje publiczne, i tak długo odkładane inwestycje prywatne, zaczną się dziać i pozostajemy optymistyczni" - dodał prezes.

Wolumen kredytów ING Banku Śląskiego wzrósł o 11% w skali roku do 134,7 mld zł na koniec II kw. br., podał bank w raporcie półrocznym.

Wolumen kredytów klientów indywidualnych wzrósł o 17% r/r do 61,5 mld zł, w tym kredytów hipotecznych wzrósł o 18% r/r do 53 mld zł, zaś kredytów gotówkowych o 11% r/r do 7,3 mld zł.

Kredyty dla klientów bankowości korporacyjnej łącznie z leasingiem i faktoringiem wzrosły o 6% r/r do 73,2 mld zł w II kw.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 186,6 mld zł na koniec 2020 r.

