"Podtrzymujemy, że ugody są najlepsze dla klientów i banku. Na sporze z reguły korzystają tylko firmy adwokackie. Chcemy te ugody zrobić. Chcemy je zrobić w sposób bezpieczny dla klientów i dla nas. Po konsultacjach z KNF wspólnie doszliśmy do wniosku, że powinniśmy klientom oferować, dla ich bezpieczeństwa, w pierwszej kolejności zamianę na kredyt ze stałą stopą, po to żeby, gdy stopy wzrosną, ci klienci nie wrócili do nas z pretensjami" - powiedział Mazur podczas konferencji prasowej.

"Myślę, że będziemy gotowi pod koniec września. W międzyczasie chcemy zwiększyć pulę klientów, którzy wejdą do tzw. pilotażu" - dodał.

Mazur poinformował również, że obecny poziom rezerw na ryzyko związane z kredytami frankowymi, wynoszący ponad 7 mld zł, wg modelu zweryfikowanego przez niezależnego audytora jest "adekwatny".

