Udział przedstawiciela największego banku korporacyjnego w Polsce na debacie pt. „Wyzwania zrównoważonego rozwoju – w jaki sposób standardy ESG zmieniają perspektywę biznesową spółek giełdowych?” nie była przypadkowa. Bank Pekao S.A. już od dawna prowadzi szereg projektów realizujących ideę zrównoważonego rozwoju, zaś w czerwcu tego roku ogłosił autorską „Strategię ESG”.

„Przyjęta strategia ESG Banku Pekao do 2024 roku zakłada m.in. zwiększenie zaangażowania w finansowanie projektów zrównoważonych, wsparcie transformacji energetycznej i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną klientów oraz dbałość o równouprawnienie pracowników. Do 2030 roku planujemy również osiągnąć własną neutralność klimatyczną” – przypomniała Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A.

Bank postawił sobie cel w postaci organizacji finansowania nowych zielonych projektów na poziomie co najmniej 30 mld zł w perspektywie do 2024 roku. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł.

„Od razu przystąpiliśmy do realizacji tych ambitnych celów, czego przykładem jest wspólny program Banku Pekao S.A. i PFR dotyczący finansowania inwestycji w OZE. Jest on dedykowany projektom niebędącym beneficjentami systemu wsparcia, sprzedającym energię elektryczną na zasadach rynkowych. Połączenie kapitału własnego inwestorów z finansowaniem dłużnym pozyskanym od Banku Pekao S.A. umożliwi stworzenie nowych instalacji fotowoltaicznych” - tłumaczyła Magdalena Zmitrowicz.

Wiceprezes Pekao zauważyła, że wdrażanie standardów ESG nie tylko buduje pozytywny wizerunek firmy wśród klientów, jako transparentnej i zaangażowanej w projekty społeczno-klimatyczne, ale również stanowi istotny element w przyciąganiu bądź utrzymywaniu pracowników.

„Minęły już czasy, w których jedynie wynagrodzenie determinowało zainteresowanie potencjalnych pracowników zatrudnieniem w danym przedsiębiorstwie. Dziś coraz częściej padają pytania o odpowiedzialność społeczną danej marki, jej wartości oraz atmosferę w miejscu pracy. Realizacja założeń ESG oznacza, że deklarujemy szacunek dla każdego pracownika, niezależnie od jego płci czy poglądów, oceniając jego pracę na podstawie talentów i zaangażowania” – mówiła Magdalena Zmitrowicz.

Podczas panelu przypomniano także, że powszechne wdrożenie założeń ESG będzie określać kierunki rozwoju banków oraz wpływać na podejmowane decyzje w ramach oceniania przez nie ryzyka.

„W najbliższej dekadzie wiele sektorów będzie potrzebowało naszego wsparcia w obszarze kredytów i gwarancji w dążeniu do obniżenia emisji. Pamiętajmy, że ponad 70 proc. energii w Polsce wciąż pochodzi z eksploatacji węgla, od którego zobowiązaliśmy się odchodzić” – konkludowała Magdalena Zmitrowicz.

Debata zorganizowana została podczas 6. edycji Kongresu 590. Odbywające się w dniach 5-6 października w warszawskiej hali EXPO XXI wydarzenie stanowi okazję do spotkań i wymiany poglądów między przedsiębiorcami, politykami i naukowcami z całego kontynentu. Honorowy patronat nad Kongresem 590 objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Źródło informacji: PAP MediaRoom