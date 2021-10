„Od 31 października 2021 r. działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych, stają się działalnością regulowaną. Podmioty prowadzące aktualnie taką działalność powinny do 30 kwietnia 2022 r. uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru. Obydwa rejestry będzie prowadził Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach” – poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów.

Resort przypomniał, że zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która została dokonana ustawą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Dodany w nowelizacji rozdział 11a wprowadził obowiązek spełnienia określonych wymogów oraz uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru działalności.

„Obowiązkowi temu podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący tzw. +działalność na rzecz spółek lub trustów+, która polega na świadczeniu usług polegających na: tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej; działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym” – napisano w informacji resortu finansów.

MF dodało, że obowiązek wpisania do rejestru mają także wszyscy przedsiębiorcy prowadzący tzw. „działalność w zakresie walut wirtualnych”, która polega na wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi, pośrednictwie w takich wymianach oraz na prowadzeniu rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Dodatkowo na mocy nowelizacji zostały wprowadzone dodatkowe wymogi na przedsiębiorców prowadzących działalność na rzecz spółek i trustów oraz na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych – wskazało Ministerstwo Finansów. Wśród wymogów, jakie muszą spełniać tacy przedsiębiorcy, jest wymóg niekaralności obejmujący umyślne przestępstwa, a także wymóg posiadania oraz udokumentowania wiedzy lub doświadczenia związanego z prowadzoną działalnością regulowaną (np. ukończenie odpowiedniego szkolenia lub kursu, albo wykonywanie co najmniej przez rok czynności związanych z działalnością regulowaną.

„Podmioty, które aktualnie prowadzą działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych powinny do 30 kwietnia 2022 r. uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru. Natomiast podmioty, które planują rozpoczęcie takiej działalności od 31 października 2021 r. lub później, powinny uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru przed rozpoczęciem faktycznego prowadzenia tego rodzaju działalności” – stwierdzono w informacji resortu finansów.

MF przypomniało, że rejestr prowadzi Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Wniosek w sprawie wpisania do rejestru można złożyć od 31 października 2021 r. wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wpis powinien zostać dokonany w terminie 14 dni.

„Zgodnie z art. 153a i art. 153b cyt. ustawy, podmiot prowadzący działalność na rzecz spółek lub trustów albo prowadzący działalność w zakresie walut wirtualnych, który wykonuje tę działalność bez uzyskania wymaganego wpisu do odpowiedniego rejestru podlega karze pieniężnej do wysokości 100 tys. zł” – napisano w informacji MF.